Pół godziny max! American Shorts w programie American Film Festival, we współpracy z CINEMAFORUM

Wielkie kino może mieć skromny metraż – bo przecież o jakości filmu nie świadczy jego długość, ale dobre wykorzystanie ekranowych minut. Po raz kolejny, wspólnie z CINEMAFORUM, udowadniamy, że krótkie nie znaczy gorsze, a shorty potrafią zapisać się w pamięci świeżością i odwagą swoich twórców i twórczyń. W programie 16. American Film Festival (6-11 listopada) rozgościła się sekcja American Shorts.
Program sekcji układa się w opowieść o stracie i budowaniu nowego życia, o miłości, próbach porozumienia i o tym, co teraz tak ważne – wsparciu i wyrozumiałości wobec innych i samych siebie. Z każdym ze spotkanych na chwilę bohaterów przemierzamy nie tylko ulice miast, lecz także różne plany czasowe. Naszymi przewodniczkami są w większości młode bohaterki i to im oddajemy głos – pisze Anna Winkler, koordynatorka programowa AFF.
Na tegoroczną selekcję American Shorts składają się:
"Debaters
", reż. Alex Heller
"The Last Goodbye", reż. Kali Castro Davis
"Fame and Other Four Letter Words
", reż. Miranda Kahn
"Second Bedroom", reż. Beatrix Chu
"Paradise Man (ii)
", reż. Jordan Michael Blake
"How to Shoot a Ghost
", reż. Charlie Kaufman
Podczas 16. AFF-u w ramach sekcji będzie można dodatkowo obejrzeć także "Pramatkę" (Ancestra) – wyjątkowy obraz macierzyństwa wykreowany za pomocą AI i jednocześnie najnowszy projekt studia Primordial Soup, założonego przez legendarnego reżysera i producenta Darrena Aronofsky’ego
.
Jeszcze tylko do 17 października (lub do wyczerpania puli) trwa sprzedaż karnetów oraz akredytacji dziennikarskich i branżowych na festiwal.
Na 16. American Film Festival zapraszamy od 6 do 11 listopada 2025, tradycyjnie do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty. Pełny program wydarzenia ogłosimy 21 października, zaś dwa dni później, 23 października w samo południe ruszy sprzedaż biletów na seanse i dostępów do filmów online.
Zanim jednak selekcja zawędruje do Wrocławia, filmy będzie można obejrzeć podczas 24. edycji CINEMAFORUM, które odbywa się w Warszawie w dniach 22-26 października.