Alan Ritchson ("Reacher") jako tata na pełen etat. Zobacz zwiastun "Playdate"

Tęskniliście za "Reacherem"? Zanim czwarty sezon serialowej adaptacji prozy Lee Childa trafi na Prime Video, będziecie mieli okazję zobaczyć Alana Ritchsona w nieco innej roli. Zobaczcie zwiastun familijnej komedii akcji "Playdate".
Alan Ritchson w zwiastunie komedii "Playdate"
"Playdate
" trafi na Prime Video już 12 listopada. Film opowiada historię Briana, który traci pracę i postanawia zostać tatą na pełen etat. Wkrótce nawiązuje znajomość z innym mężczyzną poświęcającym się wychowaniu dziecka. Nie wie, że to początek szalonej przygody. Krótkie wideo prezentujemy poniżej:
Autorem scenariusza jest Neil Goldman
("Hoży doktorzy
", "Terapia bez trzymanki
"). Za sterami produkcji stanął Luke Greenfield
("Dziewczyna z sąsiedztwa
"). W rolach głównych poza Alanem Ritchsonem
zobaczymy m.in. Kevina Jamesa
, Sarah Chalke
, Islę Fisher
, Alana Tudyka
oraz młodych aktorów – Banksa Pierce'a
i Benjamina Pajaka
.
Kevin James i Alan Ritchson w filmie "Playdate"
Skąd znamy Alana Ritchsona?Alan Ritchson
najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher
" – adaptacji cyklu książek Lee Childa
. W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State
", "Blood Drive
" i "Titans
" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia
", "Wojownicze żółwie ninja
" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia
", "Polowanie na drużbów
" czy "Niewidzialna
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10
", dramacie "Aniołowie są wśród nas
" i komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani"
. Aktualnie jego filmografię zamyka kryminał "Motor City
", który zadebiutował podczas trwającego właśnie festiwalu w Wenecji. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. thrillery "Runner
" i "War Machine
" oraz komedię "The Man with the Bag".