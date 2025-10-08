Newsy Alan Ritchson ("Reacher") jako tata na pełen etat. Zobacz zwiastun "Playdate"
Wideo

Alan Ritchson ("Reacher") jako tata na pełen etat. Zobacz zwiastun "Playdate"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Alan+Ritchson+%28%22Reacher%22%29+jako+tata+na+pe%C5%82en+etat.+Zobacz+zwiastun+%22Playdate%22-163293
Alan Ritchson (&quot;Reacher&quot;) jako tata na pełen etat. Zobacz zwiastun &quot;Playdate&quot;
źródło: materialy promocyjne
Tęskniliście za "Reacherem"? Zanim czwarty sezon serialowej adaptacji prozy Lee Childa trafi na Prime Video, będziecie mieli okazję zobaczyć Alana Ritchsona w nieco innej roli. Zobaczcie zwiastun familijnej komedii akcji "Playdate".

Alan Ritchson w zwiastunie komedii "Playdate"


"Playdate" trafi na Prime Video już 12 listopada. Film opowiada historię Briana, który traci pracę i postanawia zostać tatą na pełen etat. Wkrótce nawiązuje znajomość z innym mężczyzną poświęcającym się wychowaniu dziecka. Nie wie, że to początek szalonej przygody. Krótkie wideo prezentujemy poniżej:



Autorem scenariusza jest Neil Goldman ("Hoży doktorzy", "Terapia bez trzymanki"). Za sterami produkcji stanął Luke Greenfield ("Dziewczyna z sąsiedztwa"). W rolach głównych poza Alanem Ritchsonem zobaczymy m.in. Kevina Jamesa, Sarah Chalke, Islę Fisher, Alana Tudyka oraz młodych aktorów – Banksa Pierce'a i Benjamina Pajaka.

Kevin James i Alan Ritchson w filmie "Playdate"

Skąd znamy Alana Ritchsona?


Alan Ritchson najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher" – adaptacji cyklu książek Lee Childa. W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State", "Blood Drive" i "Titans" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Wojownicze żółwie ninja" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia", "Polowanie na drużbów" czy "Niewidzialna". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10", dramacie "Aniołowie są wśród nas" i komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani". Aktualnie jego filmografię zamyka kryminał "Motor City", który zadebiutował podczas trwającego właśnie festiwalu w Wenecji. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. thrillery "Runner" i "War Machine" oraz komedię "The Man with the Bag". 

Powiązane artykuły Alan Ritchson

Zobacz wszystkie artykuły

Playdate  (2025)

 Playdate

Najnowsze Newsy

Filmy

Żona Paula McCartneya obsadzona

1 komentarz
Wideo

Kim Kardashian jako prawniczka w nowym serialu twórcy "Potwora"

91 komentarzy
Filmy

"Ocean's 14" coraz bliżej. Kiedy zdjęcia? Kto gra?

1 komentarz
VOD Seriale

Gwiazdy w obsadzie "Piekła kobiet". Zobacz zdjęcia

11 komentarzy
Seriale Multimedia

Revelio! Tak wygląda Dumbledore w serialowym "Harrym Potterze"

35 komentarzy
Filmy

"I Play Rocky": Ojciec Sylvestra Stallone'a obsadzony

7 komentarzy
VOD Seriale

"Potwór: Historia Eda Geina": Sukces czy eksces? Recenzja serialu

7 komentarzy