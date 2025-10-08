Newsy Filmy Saoirse Ronan w projekcie Sama Mendesa o The Beatles. Jaka przypadła jej rola?
Saoirse Ronan w projekcie Sama Mendesa o The Beatles. Jaka przypadła jej rola?
Sam Mendes pracuje aktualnie nad czterema filmami o legendarnym zespole The Beatles. Do obsady ambitnego projektu trafiła właśnie nowa gwiazda.

Saoirse Ronan dołącza do biografii The Beatles


Jak podje Deadline, Saoirse Ronan dołączyła do obsady realizowanego przez Sama Mendesa projektu o The Beatles, na który złożą się cztery filmy, każdy o innym członku zespołu. Aktorce znanej z "Małych kobietek" przypadła rola Lindy McCartney – żony Paula (w tej roli Paul Mescal). W projekt zaangażowani są też Barry Keoghan jako Ringo StarrJoseph Quinn jako George Harrison i Harris Dickinson jako John Lennon.

Linda McCartney (1941–1998) była fotografką, autorką portretów takich gwiazd jak The Rolling Stones, Jimi Hendrix czy The Doors, oraz aktywistką działającą na rzecz praw zwierząt. Zapisała się w historii jako pierwsza kobieta, której zdjęcia trafiły na okładkę prestiżowego magazynu "Rolling Stone". Po rozpadzie The Beatles wspólnie z Paulem nagrała album "Ram", a w 1971 roku założyli zespół Wings (działał on do 1981 roku). Wraz z mężem założyła też specjalizującą się w kuchni wegańskiej i wegetariańskiej firmę Linda McCartney Foods. 

Najważniejsze role Saoirse Ronan


Saoirse Ronan najlepiej znana jest z występów w "Lady Bird" i "Małych kobietkach" Grety Gerwig oraz "Nostalgii anioła" Petera Jacksona. Współpracowała też z takimi reżyserami jak Joe Wright ("Pokuta", "Hanna"), Peter Weir ("Niepokonani"), Kevin Macdonald ("Jeżeli nadejdzie jutro"), Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel", "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun") czy Steve McQueen ("Blitz"). W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Intruz" "Brooklyn", "Maria, królowa Szkotów", "Amonit", "Patrz, jak kręcą" czy "The Outrun". Aktualnie jej filmografię zamyka komedia "Bad Apples", która zadebiutowała na tegorocznym festiwalu w Toronto.

Zobacz zwiastun dokumentu "One to One: John i Yoko"


We wrześniu na ekrany polskich kin trafił zrealizowany przez Kevina Macdonalda dokument "One to One: John i Yoko". Przypominamy jego zwiastun: 


