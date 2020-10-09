Newsy Seriale Reboot "Z archiwum X". Następczyni Scully wybrana!
Reboot "Z archiwum X". Następczyni Scully wybrana!

Reboot &quot;Z archiwum X&quot;. Następczyni Scully wybrana!
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest "The X-Files", czyli reboot/sequel kultowego serialu "Z archiwum X". Proces jest już na tyle zaawansowany, że właśnie rozpoczął się casting. Jak donosi portal Nexus Point News, już negocjowana jest główna rola żeńska w show.

O fabule nowego "The X-Files" na razie nie wiemy nic. Wygląda jednak na to, że punkt wyjścia będzie identyczny, to znaczny, że niewyjaśnionymi sprawami zajmować się będzie para agentów.

Rolę agentki negocjuje Danielle Deadwyler. Aktorka ma już na swoim koncie nominację do BAFTA za rolę w filmie "Till". Ta kreacja, podobnie jak i w filmie "Lekcja gry na pianinie", przyniosła jej również statuetkę Gotham Awards. Widzowie znają ją również z hitu Netfliksa "Kontrola bezpieczeństwa".

Kto zagra jej partnera, tego na razie nie wiadomo.

O nowym "Z archiwum X" mówi się od 2023 roku. To wtedy z projektem związał się reżyser "Grzeszników" Ryan Coogler. W nowy projekt zaangażowany jest też autor oryginału Chris Carter.

Coogler będzie producentem całości i napisze scenariusz odcinka pilotowego. Nie jest wykluczone, że go również wyreżyseruje.

Oryginale "Z archiwum X" debiutowało w 1993 roku. David Duchovny i Gillian Anderson zagrali w nim agentów Muldera i Scully, którym przypadają w udziale sprawy dziwne, paranormalne, związane z kosmitami.

Po emisji 9 sezonów serial dobiegł końca. Jednak jego popularność była tak wielka, że nikt w Hollywood nie chciał, by marka umarła. Powstały więc dwa filmy kinowe: "Z archiwum X: Pokonać przyszłość" z 1998 roku oraz stworzony 10 lat później "Z archiwum X: Chcę wierzyć". Zrealizowano również serialowy spin-off "Samotni Strzelcy", a w 2016 roku serial wrócił na dwa sezony jako "Z archiwum X".

Czy w nowym "The X-Files" pojawią się postacie znane z oryginału? Sprawa pozostaje otwarta. Sam Coogler publicznie mówił o tym, że rozmawiał na temat show z Gillian Anderson.

O serialu "Z archiwum X" w programie "Serial Killers"




