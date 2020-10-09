Reboot "Z archiwum X". Następczyni Scully wybrana!

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest "The X-Files", czyli reboot/sequel kultowego serialu "Z archiwum X". Proces jest już na tyle zaawansowany, że właśnie rozpoczął się casting. Jak donosi portal Nexus Point News, już negocjowana jest główna rola żeńska w show.
Nowe "Z archiwum X"
O fabule nowego "The X-Files"
na razie nie wiemy nic. Wygląda jednak na to, że punkt wyjścia będzie identyczny, to znaczny, że niewyjaśnionymi sprawami zajmować się będzie para agentów.
Rolę agentki negocjuje Danielle Deadwyler
. Aktorka ma już na swoim koncie nominację do BAFTA za rolę w filmie "Till
". Ta kreacja, podobnie jak i w filmie "Lekcja gry na pianinie
", przyniosła jej również statuetkę Gotham Awards. Widzowie znają ją również z hitu Netfliksa "Kontrola bezpieczeństwa
".
Kto zagra jej partnera, tego na razie nie wiadomo.
Getty Images © Mike Coppola/MG25
O nowym "Z archiwum X"
mówi się od 2023 roku. To wtedy z projektem związał się reżyser "Grzeszników
" Ryan Coogler
. W nowy projekt zaangażowany jest też autor oryginału Chris Carter
. Coogler
będzie producentem całości i napisze scenariusz odcinka pilotowego. Nie jest wykluczone, że go również wyreżyseruje.
Oryginale "Z archiwum X
" debiutowało w 1993 roku. David Duchovny
i Gillian Anderson
zagrali w nim agentów Muldera i Scully, którym przypadają w udziale sprawy dziwne, paranormalne, związane z kosmitami.
Po emisji 9 sezonów serial dobiegł końca. Jednak jego popularność była tak wielka, że nikt w Hollywood nie chciał, by marka umarła. Powstały więc dwa filmy kinowe: "Z archiwum X: Pokonać przyszłość"
z 1998 roku oraz stworzony 10 lat później "Z archiwum X: Chcę wierzyć"
. Zrealizowano również serialowy spin-off "Samotni Strzelcy"
, a w 2016 roku serial wrócił na dwa sezony jako "Z archiwum X".
Czy w nowym "The X-Files"
pojawią się postacie znane z oryginału? Sprawa pozostaje otwarta. Sam Coogler
publicznie mówił o tym, że rozmawiał na temat show z Gillian Anderson
.
O serialu "Z archiwum X" w programie "Serial Killers"