Nie żyje Ron Dean. Aktor znany ze "Ściganego" miał 87 lat

Nie żyje aktor filmowy i telewizyjny Ron Dean, znany z ról w takich produkcjach jak "Ścigany", "Mroczny Rycerz" czy "Klub winowajców". Miał 87 lat.
Informację o śmierci potwierdził reżyser filmu „Ścigany
” Andrew Davis
, który współpracował z Deanem
przy siedmiu produkcjach. Przekazał, że aktor zmarł 5 października. Nie ujawnił jednak przyczyny. Ron był moim przyjacielem i znakomitym aktorem. Esencją chicagowskiego talentu. Choć miał trudną młodość, odmienił swoje życie i stworzył piękną karierę – jako dobry człowiek i ceniony artysta.
Ron Dean w filmie "Mroczny Rycerz"
Ron Dean. Początki i rozwój kariery
Dean urodził się 15 sierpnia 1938 roku w Chicago. Karierę na ekranach rozpoczął w latach 70., a regularnie występował od lat 80. W 1983 roku zagrał epizod w filmie "Ryzykowny interes
" z Tomem Cruise’em, potem wystąpił także w takich produkcjach, m.in. jak "Klub winowajców
" (1985), "Kolor pieniędzy
" (1986) i "Koktajl
" (1988). W 1993 roku pojawił się w "Ściganym
" z Harrisonem Fordem. Davis
wspomina: Kiedy po raz pierwszy pokazaliśmy Harrisonowi scenę przesłuchania, był głęboko poruszony. To była zasługa jego gry, ale też twardego, cynicznego podejścia chicagowskich policjantów granych przez Rona i Joe Kosalę.
W latach 90. i później Dean
wielokrotnie gościł także na ekranach telewizorów – w jego filmografii znalazły się m.in. "Frasier
", "Ostry dyżur
", "Szpital dobrej nadziei
", "Chicago Fire
" czy "Chicago P.D
". Aktor zaliczył także występ w "Mrocznym Rycerzu
" Christophera Nolana
, gdzie zagrał postać detektywa Wuertza.
Tak Deana
wspomina jego partnerka Maggie Neff: Trudno opisać, jak niezwykłym człowiekiem był Ron. Kiedyś znajoma powiedziała mi, że wolałaby zjeść z nim hot doga niż pójść na elegancką kolację z bogaczem. Zgadzam się z nią w pełni.
"Mroczny Rycerz" – zwiastun