Wojciech Pszoniak – 6 najlepszych ról, za które go zapamiętamy

Nieco zapomniany i niedoceniony film Krzysztofa Zanussiego przywołuje się dziś głównie w kontekście jednej z pierwszych ról dwukrotnego laureata Oscara, Christopha Waltza . Ale to w równym stopniu popis Scotta Wilsona Grażyny Szapołowskiej oraz fantastycznego na drugim planie Wojciecha Pszoniaka . W " Bracie naszego Boga ", adaptacji sztuki Karola Wojtyły, obserwujemy losy malarza Adama Chmielowskiego ( Scott Wilson ) - film rozpoczyna się w chwili, gdy artysta porzuca sztukę i rozpoczyna klasztorne życie w służbie bliźniemu. Z kolei Pszoniak wciela się w postać Nieznajomego (nawiasem mówiąc, jednego z wielu Nieznajomych, Obcych, Innych w karierze) - człowieka, którego niewzruszone oblicze pozostaje lustrem dla pogrążonych w psychomachii bohaterów. I robi to z taką subtelnością oraz świadomością aktorskiego rzemiosła, że ręce same składają się do oklasków.