Wojciech Szczęsny bohaterem dokumentu Prime Video. Za realizację odpowiadają producenci "Kuby"

Wojciech Szczęsny w życiu zawodowym i prywatnym

Wojciech Szczęsny: dlaczego zgodził się na film o sobie?

Zwiastun filmu "Kuba"

Jak czytamy w oficjalnej informacji: dokument pozwoli poznać nie tylko autentyczną historię Szczęsnego jako sportowca, ale również jako ojca, syna i męża. Dzięki produkcji widzowie będą mieli szansę odkryć również prywatne oblicze Mariny Łuczenko-Szczęsnej, żony bramkarza i cieszącej się ogromną popularnością piosenkarki i influencerki, a także pięcioletniego syna Liama, który już dziś wykazuje duży talent piłkarski. Ekipa filmowa towarzyszyć będzie rodzinie Szczęsnych w najważniejszych momentach życia sportowego i prywatnego: tuż przed narodzinami drugiego dziecka i pierwszym gwizdkiem na Euro 2024, gdzie Szczęsny zagra razem z Reprezentacją Polski. W filmie zobaczymy ich życie w Turynie, gdzie cała rodzina, tak jak w Polsce, jest niezwykle rozpoznawalna, ale też emocje, rozmowy na trudne tematy i wzruszenia. Nie zabraknie również takich wątków jak konflikt Szczęsnego z ojcem Maciejem, czy jego trudnych początków po przeprowadzce do obcego kraju jako nastolatek.Film o Wojciechu Szczęsnym ma być "opowieścią o niezwykłym talencie i ulubieńcu kibiców, którego droga nie zawsze była pasmem sukcesów – zarówno na boisku, jak i poza nim. W karierze Szczęsnego zdarzały się bowiem potknięcia i skandale, nagonki ze strony mediów. Jednak upór w dążeniu do celu i bezkompromisowy charakter doprowadziły go na największe piłkarskie areny, pozwalając mu spełnić dziecięce marzenie – wyjść na boisko w koszulce Arsenalu".– mówi Wojciech Szczęsny.Za produkcję filmu odpowiada Papaya Films. Producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki , a reżyserem James Poole . Nowy dokument jest już trzecią odsłoną współpracy Prime Video i Papaya Films po filmie " Lewandowski. Nieznany " opowiadającym o kulisach kariery Roberta Lewandowskiego , który pojawił się na platformie w marcu 2023 i dokumencie " Kuba " o innym zasłużonym reprezentancie Polski w piłce nożnej, Jakubie Błaszczykowskim , który zadebiutował na Prime Video w lutym 2024 roku.