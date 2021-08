Wolność, równość, solidarność na 14. Mastercard OFF CAMERA

Systemowa homofobia, uprzedzenia dojmująco obecne w codziennym życiu i strach, jaki towarzyszy przedstawicielom mniejszości, odbijają się na samopoczuciu i psychice już nie tylko jednostek, ale zbiorowości. Przygotowana we współpracy z założoną przez Anję Rubik Fundacją SEXED.PL oraz polską edycją magazynu "Vogue" specjalna sekcja festiwalu Mastercard OFF CAMERA i filmy pokazywane w jej ramach ostro rozprawiają się z nienawiścią na tle seksualnym, płciowym i etnicznym.Nazwa sekcji – odnosząca się, nieco z przekąsem, do postulatów jeszcze z czasów Rewolucji Francuskiej z końca osiemnastego wieku – uświadamia dobitnie, że tytułowe idee bynajmniej wciąż nie zostały osiągnięte. "Braterstwo" programerzy zastąpili znoszącą sztywne genderowe podziały "solidarnością". Bohaterowie pokazywanych filmów i ich twórcy nie tyle upominają się grzecznie o tolerancję, ale podważają normy kulturowe regulujące szkodliwe i wykluczające zasady "normalności".W " Minyan Eric Steel uważnie przygląda się żydowskim religijnym społecznościom. Główny bohater – siedemnastoletni David – dorasta w realiach nowojorskiego Brighton Beach lat osiemdziesiątych, wyznaczanych w dużej mierze przez środowisko emigranckich żydowskich rodzin i początki kryzysu związanego z epidemią HIV/AIDS. Chłopak pomaga swoim bliskim przy organizacji tradycyjnych nabożeństw, a równocześnie zaczyna powoli i nieśmiało eksplorować gejowskie życie w kuszącej obyczajową wolnością, do której zdecydowanie nie przywykł, dzielnicy East Village. Zaprzyjaźnia się przy tym ze starszą parą homoseksualnych mężczyzn. Ta relacja na zawsze odmieni spojrzenie Davida na otaczającą rzeczywistość. Rozterki pożądania " - nagradzanej dokumentalistki Marii Finitzo - przybliżają widzom grupę niestrudzonych kobiet: artystek, aktywistek, edukatorek, sex-workerek i striptizerek, które walczą z seksizmem. Ich misją jest obalenie tabu wokół tematów seksualności i cielesności. Reżyserka odsłania skomplikowaną siatkę mikroagresji w życiu codziennym, analizując mechanizmy odpowiedzialne za dyscyplinowanie kobiet przez patriarchalny system, wymazywanie żeńskich potrzeb i pragnień.Zed (rewelacyjny, nominowany w tym roku do nagród amerykańskiej Akademii Filmowej – Riz Ahmed ), brytyjsko-pakistański raper, jest właśnie w trakcie swojej pierwszej międzynarodowej trasy. Niespodziewanie decyduje się ją przerwać i odwiedzić niewidzianą od dawna rodzinę. W domu rodziców poszukuje inspiracji w swoich starych nagraniach i ulubionych kasetach z okresu dorastania. Nagle zapada na tajemniczą i intensywną autoimmunologiczną chorobę... " Mogul Mowgli " debiutancka fabuła Bassama Tariqa , na podstawie scenariusza samego Ahmeda, porusza trudne tematy dotyczące spychanej na marginesy świadomości kulturowej przynależności i dziedzictwa. Mitra " to najnowszy film zwycięzcy festiwalu Mastercard OFF CAMERA sprzed kilku lat, duńsko-irańskiego reżysera Kaweha Modiriego . To mroczna opowieść o winie i możliwościach jej odkupienia. Córka Haleh (elektryzująca Jasmin Tabatabai ) niemal czterdzieści lat temu została stracona w rodzinnym kraju. Bohaterka od dawna mieszka w Holandii i kiedy już wydawało się, że udało jej się przepracować bolesną stratę, nagle spotyka kobietę, której głos wydaje jej się dziwnie znajomy. Traumatyczne wspomnienia podpowiadają Haleh, że Leyla, której właśnie udało się zbiec wraz z własną córką do Europy, jest osobą odpowiedzialną za śmierć jej dziecka. Postanawia więc maksymalnie zbliżyć się do niej, krok po kroku obmyślając misterny plan zemsty... Mitra, częściowo oparta na rodzinnej historii reżysera, przeplata sceny rozgrywające się na początku lat osiemdziesiątych w Iranie z trzymającymi w napięciu wydarzeniami dziejącymi się współcześnie w Holandii. Modiri wykorzystuje konwencje politycznego thrillera, żeby opowiedzieć o zbrodni, karze, a przede wszystkim – macierzyństwie.Więcej informacji o programie 14.Mastercard OFF CAMERA znajdziemy na www.offcamera.pl