Woody Allen chce nakręcić jeszcze jeden lub dwa filmy

Woody Allen szykuje nowy film w Paryżu

Allen zawiedziony sytuacją kina

Na dzień dzisiejszy ostatnim filmem Woody'ego Allena jest " Hiszpański romans " z 2020 roku, który trafił do polskich kin w zeszłym roku. Ale twórca nie zamierza przejść na emeryturę. W wywiadzie, jaki przeprowadził z nim Alec Baldwin , reżyser zdradził, że planuje nakręcić jeszcze jeden bądź dwa filmy. Zaznaczył jednak, że ze względu na postępujący upadek kin nie czuje już ekscytacji związanej ze swoim zawodem. Alec Baldwin przeprowadził wywiad z Allenem , który był streamowany na żywo za pośrednictwem Instagrama. 86-letni reżyser nie ujawnił szczegółów swojego nowego projektu, ale zapowiedział, że planuje rozpocząć zdjęcia do filmu na przełomie lata i jesieni w Paryżu. Allen , który kiedyś kręcił film rocznie, opowiedział też o swojej nowej, postpandemicznej codzienności: Hiszpański romans " miał jedynie ograniczoną dystrybucję w amerykańskich kinach i przeszedł praktycznie bez echa. W ostatnich latach kariera Allena zwolniła po tym, jak wróciły zarzuty o molestowanie seksualne sprzed lat. W 2020 wydawnictwo Hachette zrezygnowało na przykład z publikacji jego wspomnień. W trakcie rozmowy z Baldwinem nie pojawił się wątek oskarżeń pod adresem Allena ani dokumentu " Allen v. Farrow ". Allen powiedział jednak, że do pracy w filmie zniechęcają go zmiany, jakich doświadcza przemysł kinowy. Allen nie planuje również wystawiać swoich nowych dramatów na Broadwayu ani użyczać tekstów innych reżyserom., podsumował, lamentując, że minęły już czasy takich tuzów jak Arthur Miller czy Tennessee Williams