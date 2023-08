Sony potwierdza wrześniowe tytuły i podnosi cenę PS Plus!

Zacznijmy newsa od pozytywnych rzeczy.We wrześniu w Playstation Plus Essentials pojawią się:- " Saints Row - " Black Desert - Traveler Edition - " Generation Zero Chociaż to zestawienie raczej nie zrobi na abonentach wrażenia, tak dalsza część informacji na blogu może zmrozić krew w żyłach. Sony zdecydowało się bowiem na podniesienie cen rocznych abonamentowych we wszystkich krajach na Świecie i to w dość znacznym stopniu.Na blogu zabrakło informacji o polskich cenach ale biorąc pod uwagę bieżące kursy walut, nowe ceny mogą się kształtować w następujący sposób:PlayStation Plus Essential (12 miesięcy): 71,99 Euro = 322 złPlayStation Plus Extra (12 miesięcy): 125,99 Euro = 563 złPlayStation Plus Premium (12 miesięcy): 151,99 Euro = 680 złCo sądzicie o takich podwyżkach i wrześniowych grach w ramach Playstation Plus Essentials?