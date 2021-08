Najważniejsze zapowiedzi z gamescom 2021 Opening Night Live

Tegoroczny gamescom, tak jak i targi E3, odbywa się w formie wirtualnej, więc i jego ceremonia otwarcia była transmitowana tylko online. Prowadzący ją Geoff Keighley obiecywał, że czeka nas kilka gorących nowości i choć nie była to skala zapowiedzi z E3, to i tak warto zobaczyć co dla nas w tym roku przygotowano. Najciekawsze z ogłoszonych rzeczy znajdziecie poniżej. Saints Row " - Volition pracuje nad rebootem serii w zupełnie nowym mieście z nowymi bohaterami. Premiera 25 lutego przyszłego roku na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Marvel’s Midnight Suns " -Firaxis pracuje nad turowym RPG w świecie Marvela. 1 września mamy zobaczyć pierwszy gameplay z gry. Tytuł wyda 2K Games na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Halo Infinite " - gra zadebiutuje 8 grudnia tego roku na PC, Xbox One i Xbox Series X|S. Tego samego dnia będzie dostępna w abonamencie Xbox Game Pass. Z okazji 20-lecia serii "Halo" do sprzedaży trafią również limitowany pad Xbox Elite 2 oraz konsola Xbox Series X z motywem "Halo". LEGO Gwiezdne wojny: Skywalker - Saga " - zaprezentowano nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki. Premiera wiosną 2022 na Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Horizon: Forbidden West " - poznaliśmy w końcu datę premiery. Gra zadebiutuje 18 lutego 2022 na PlayStation 4 i PlayStation 5. The Outlast Trials " - zapowiedziana już jakiś czas temu kontynuacja serii "Outlast" okazała się być prequelem osadzonym w czasach Zimnej wojny. Będziemy mogli grać zarówno sami, jak i w grupie maksymalnie czterech osób. Premiera w przyszłym roku."King Of Fighters XV" - nowa odsłona kultowej serii bijatyk trafi do sprzedaży 17 lutego 2022 na PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5