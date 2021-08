Może by tak założyć startup? - wrażenia z pokazu "Saints Row"

Od premiery ostatniej dużej odsłony serii " Saints Row " minęło już osiem lat. W międzyczasie mieliśmy dodatek do " Saints Row IV ", remaster " trójki " czy porty na Nintendo Switch, jednak to nie to samo co zupełnie nowa gra. Wczoraj dowiedzieliśmy się już oficjalnie, że nowa gra zadebiutuje w lutym przyszłego roku, jednak nie będzie to "Saints Row V", a reboot zatytułowany po prostu " Saints Row ". My za to kilkanaście dni temu mieliśmy okazję wziąć udział w przedpremierowej prezentacji gry.Nowa odsłona serii porzuca wszystko co do tej pory wypracowano i stara się opowiedzieć historię Świętych na nowo. Największa zmiana? Żegnamy się ze Steelport i pakujemy walizki na wycieczkę do Santo Ileso, znajdującego się w samym sercu południowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Funkcjonują tam już grupy przestępcze (Los Panteros, The Idols oraz Marshall Defense Industries), które podzieliły między sobą wpływy w mieście, ale czy to miałoby być przeszkodą dla czwórki narwanych dzieciaków?Skoro już jesteśmy przy samym deweloperze - pewnie zauważyliście, że zmieniła mu się nazwa. Oryginalne studio zostało w 2000 roku wykupione przez THQ, które to THQ dwanaście lat później ogłosiło bankructwo. Należące do firmy marki oraz studia zostały wystawione na sprzedaż i część z nich trafiła w ręce firmy Koch Media - najpierw Volition, które przemianowano na Deep Silver Volition, a kilka lat później prawa do tworzonych przez nich gier. Jak powiedzieli nam na pokazie twórcy, nowe studio składa się częściowo ze starych pracowników, którzy pracowali nad poprzednimi grami, a po części ze świeżej krwi.Wracając jednak do gry. Nowe miasto, nowi bohaterowie, opowiadana od zera historia. Nasz gangsterski start-up nie będzie początkowo dla nikogo poważnych partnerem do rozmów, więc powoli będziemy musieli przejmować spod wpływów innych gangów dystrykt za dystryktem (łącznie ma być ich dziewięć) oraz ustanawiać tam własne gangsterskie biznesy. To odważna decyzja ze strony twórców, bo choć mi osobiście taki model popychania do przodu historii bardzo odpowiada, tak bazująca na podobnej koncepcji " Mafia III " bardzo za to oberwała od graczy i recenzentów. Miejmy nadzieję, że DS Volition wyciągnęło lekcje z błędów Hangar 13.Choć dane nam było zobaczyć niewiele, tak niepokoi mnie trochę oprawa graficzna - gra wygląda nieźle, jak na produkcję z poprzedniej generacji, ale nie jak na tytuł, który w dniu swojej premiery będzie dostępny na Xbox Series X|S i PlayStation 5. Pokazywane fragmenty miasta również nie obfitowały w tłumy przechodniów, a modele aut czy postaci były po prostu ok. Możliwe jednak, że część z tych problemów to kwestia kompresji i streamingu prezentacji, a faktyczna gra wygląda na żywo lepiej.Nie wiem też czy zupełne odcięcie się od dorobku " trzeciej " i " czwartej " odsłony to dobra decyzja, bo dzięki tym grom seria "Saints Row" zaistniała w świadomości graczy na całym świecie. " Jedynka " była średnim klonem "GTA", "dwójka" balansowała między nudą, a szaleństwem, ale przy trójce twórcy jasno określili co chcą zrobić i za to pokochaliśmy te gry. W nowym " Saints Row " raczej nie uświadczymy biegania w bieliźnie z wielkim wibratorem po mieście, wycieczek z tygrysem na siedzeniu pasażera czy też suwaka do ustawiania wielkości penisa w kreatorze postaci. Tak, kreator oczywiście powraca i ma być jeszcze bogatszy niż poprzednio.Przez fortnite’ową stylistykę i przeciętną grafikę " Saints Row " wygląda na tę chwilę jak tytuł, który pewnie przeszedłby bez echa, gdyby nie znana marka w tytule. Mam jednak nadzieję, że wydawca w miarę szybko zorganizuje przedpremierowe ogrywanie tego tytułu, a ja będę musiał to wszystko co powyżej napisałem odszczekać. Ba, zrobię to z uśmiechem na twarzy, bo w końcu im więcej dobrych gier w kalendarzu wydawniczym, tym lepiej dla nas, graczy, prawda?