Wyścig po Oscary 2019: "Green Book" pierwszym faworytem

Festiwal w Toronto dobiegł końca, co uznaje się w Stanach za początek sezonu nagród. Pierwszym oscarowym pretendentem zostaje zawsze laureat nagrody publiczności tej imprezy. Wyróżnienie to niemal zawsze przekłada się na nominacje, ale nie zawsze oznacza wygraną (został przez widownię w Toronto zignorowany).Pierwszym faworytem został nowy film speca od głupawych komedii, Petera Farrelly'ego . Jegoto jednak zupełnie inna para kaloszy i dwie solidne kreacje aktorskie. Mówi się, że zarówno Viggo Mortensen jak i Mahershala Ali mają szanse na nominacje oscarowe.Numerem dwa na w zestawieniu publiczności został, czyli nowy film Barry'ego Jenkinsa , reżyseraMiejsce trzecie przypadło. Film Alfonsa Cuaróna zdobył wcześnie Złotego Lwa w Wenecji i został ogłoszony kandydatem Meksyku do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny.Za najlepszy dokument publiczność uznała, a wśród tytułów pokazywanych w ramach sekcji Północne Szaleństwo wygrał indyjskiNagrody FIPRESCI powędrowały do twórców:(Odkrycia) i(Pokazy specjalne).Najlepszym filmem kanadyjskim uznano. A najlepszym debiutem kanadyjskim został