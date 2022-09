Wybitny twórca wideoklipów na EnergaCAMERIMAGE

EnergaCAMERIMAGE odkrywa kolejne karty - Nagrodę dla Reżysera za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Wideoklipów podczas tegorocznej, 30. edycji Festiwalu otrzyma Hype Williams , reżyser, który w trakcie swojej kariery współpracował między innymi z takimi muzykami jak: The Notorious B.I.G. Pharrell Williams czy Jennifer Lopez Artysta, którego twórczość od lat rozpala wyobraźnię zarówno fanów filmu jak i muzyki, będzie gościem honorowym Festiwalu EnergaCAMERIMAGE w Toruniu, podczas którego osobiście odbierze przyznane mu wyróżnienie. Pochodzący z nowojorskiego Queens Williams jest awangardowym artystą wizualnym oraz filmowcem, kojarzonym z ikonicznymi teledyskami powstającymi w Stanach Zjednoczonych - sercu globalnej popkultury. Tworzący teledyski od końca lat 80. filmowiec postrzegany jest jako perfekcjonista, którego klipy były przełomowe przede wszystkim dla twórczości muzyków związanych z sceną hip-hopową. Hype Williams realizował się także jako fotograf, w swym dorobku posiada wiele sesji fotograficznych oraz kampanii reklamowych, w tym dla tak rozpoznawalnych marek, jak dom mody Marc Jacobs, czy czasopismo InStyle. Za swoje wideoklipy oraz filmy reklamowe Hype Williams był wielokrotnie nagradzany i nominowany do prestiżowych nagród na całym świecie. Na swoim koncie posiada między innymi kilkanaście nominacji do nagród Grammy, The Billboard Music Awards, NAACP Image Awards czy Much Music Music Video Awards w Toronto w Kanadzie. Jest ponadto laureatem BET Awards oraz BET Hip Hop Awards dla Najlepszego Reżysera Roku, nagród MTV, w tym prestiżowej MTV Michael Jackson Video Vanguard Award za Całokształt Twórczości oraz Hip Hop Lifetime Achievement Award 2017 przyznawanej podczas VH1 Hip Hop Honors.30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w Toruniu w dniach 12-19 listopada. Już dziś karty wstępu uprawniające do udziału we wszystkich wydarzeniach festiwalowych można zakupić na stronie portal.camerimage.pl