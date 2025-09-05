Newsy Filmy Wyjątkowy prezent dla fanów "Zmierzchu". Wszystkie filmy za darmo na YouTube
VOD / Filmy

Wyjątkowy prezent dla fanów "Zmierzchu". Wszystkie filmy za darmo na YouTube

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wyj%C4%85tkowy+prezent+dla+fan%C3%B3w+%22Zmierzchu%22.+Wszystkie+filmy+za+darmo+na+YouTube-162782
Wyjątkowy prezent dla fanów &quot;Zmierzchu&quot;. Wszystkie filmy za darmo na YouTube
Studio Lionsgate przygotowało niezwykłe wydarzenie dla fanów serii "Zmierzch". Już wkrótce będzie można wszystkie pięć filmów obejrzeć za darmo.

Wielki maraton filmów z serii "Zmierzch"



7 września w południe czasu Los Angeles wystartuje na kanale The Twilight Saga na YouTubie maraton wszystkich pięciu filmów zorganizowany przez studio Lionsgate. Wydarzenie potrwa do 14 września.

Lionsgate ma za sobą bardzo zły kinowo okres letni. Wszystkie filmy studia okazały się box-office'owymi wpadkami. To wydarzenie to znakomita okazja do przypomnienia, że w bibliotece studia znajdują się wielkie kasowe przeboje.


Maraton jest dopiero początkiem. Lionsgate zamierza również zorganizować w październiku specjalne pokazy kinowe sagi. Wtedy fani świętować będą 20. rocznicę publikacji pierwszego tomu cyklu Stephenie Meyer.

Cała "Saga Zmierzch" zarobiła w kinach ponad 3,3 mld dolarów. Jest to jedna z najbardziej kasowych marek w portfolio Lionsgate'u i jedna z najlepiej sprzedających się filmowych serii YA w historii.

"Zmierzch" to historia młodej Isabelli Swan, która poznaje tajemniczego i błyskotliwego Edwarda Cullena. Ta znajomość wywróci do góry nogami jej życie i wprowadzi ją do świata, którego częścią są wampiry i wilkołaki.

Cykl zostanie wkrótce odświeżony w formie serialowej ekranizacji powieści "Słońce w mroku". Ten projekt powstaje dla platformy Netflix.

Zwiastun filmu "Zmierzch"




Powiązane artykuły Zmierzch

Zobacz wszystkie artykuły

Zmierzch  (2008)

 Zmierzch

Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu  (2009)

 Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu

Saga "Zmierzch": Zaćmienie  (2010)

 Saga "Zmierzch": Zaćmienie

Saga "Zmierzch": Przed świtem. Część 1  (2011)

 Saga "Zmierzch": Przed świtem. Część 1

Najnowsze Newsy

Wrzesień w CANAL+: Żywe trupy, minuta ciszy, legendy i laleczki!

Filmy

Kolaboranci, naziści i Żydzi. Szczegóły fabuły nowego filmu Jana Holoubka

15 komentarzy
Filmy Multimedia

Sydney Sweeney jako legenda ringu. Zobacz nowe zdjęcia z filmu "Christy"

10 komentarzy
Inne Filmy

Giorgio Armani, legenda włoskiego świata mody, nie żyje. Miał 91 lat

22 komentarze
Filmy

"Father of Us": Christian Slater w nowym filmie hollywoodzkiego weterana

Filmy

Twórcy "Martwego zła" i "Zniknięć" będą uprawiać "Czarną magię"

3 komentarze
Gry

Patrick Gibson jako James Bond!

9 komentarzy