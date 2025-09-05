Wyjątkowy prezent dla fanów "Zmierzchu". Wszystkie filmy za darmo na YouTube

Studio Lionsgate przygotowało niezwykłe wydarzenie dla fanów serii "Zmierzch". Już wkrótce będzie można wszystkie pięć filmów obejrzeć za darmo.
Wielki maraton filmów z serii "Zmierzch"
7 września w południe czasu Los Angeles wystartuje na kanale The Twilight Saga
na YouTubie maraton wszystkich pięciu filmów
zorganizowany przez studio Lionsgate. Wydarzenie potrwa do 14 września.
Lionsgate ma za sobą bardzo zły kinowo okres letni. Wszystkie filmy studia okazały się box-office'owymi wpadkami. To wydarzenie to znakomita okazja do przypomnienia, że w bibliotece studia znajdują się wielkie kasowe przeboje.
Maraton jest dopiero początkiem. Lionsgate zamierza również zorganizować w październiku specjalne pokazy kinowe sagi. Wtedy fani świętować będą 20. rocznicę publikacji pierwszego tomu cyklu Stephenie Meyer.
Cała "Saga Zmierzch"
zarobiła w kinach ponad 3,3 mld dolarów. Jest to jedna z najbardziej kasowych marek w portfolio Lionsgate'u i jedna z najlepiej sprzedających się filmowych serii YA w historii. "Zmierzch"
to historia młodej Isabelli Swan
, która poznaje tajemniczego i błyskotliwego Edwarda Cullena
. Ta znajomość wywróci do góry nogami jej życie i wprowadzi ją do świata, którego częścią są wampiry i wilkołaki.
Cykl zostanie wkrótce odświeżony w formie serialowej ekranizacji powieści "Słońce w mroku"
. Ten projekt powstaje dla platformy Netflix.
Zwiastun filmu "Zmierzch"