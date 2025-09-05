Wyjątkowy prezent dla fanów "Zmierzchu". Wszystkie filmy za darmo na YouTube

Wielki maraton filmów z serii "Zmierzch"

7 września w południe czasu Los Angeles wystartuje na kanalena YouTubiezorganizowany przez studio Lionsgate. Wydarzenie potrwa do 14 września.Lionsgate ma za sobą bardzo zły kinowo okres letni. Wszystkie filmy studia okazały się box-office'owymi wpadkami. To wydarzenie to znakomita okazja do przypomnienia, że w bibliotece studia znajdują się wielkie kasowe przeboje.Maraton jest dopiero początkiem. Lionsgate zamierza również zorganizować w październiku specjalne pokazy kinowe sagi. Wtedy fani świętować będąCałazarobiła w kinach ponad 3,3 mld dolarów. Jest to jedna z najbardziej kasowych marek w portfolio Lionsgate'u i jedna z najlepiej sprzedających się filmowych serii YA w historii.to historia młodej, która poznaje tajemniczego i błyskotliwego. Ta znajomość wywróci do góry nogami jej życie i wprowadzi ją do świata, którego częścią są wampiry i wilkołaki.Cykl zostanie wkrótce odświeżony w formie serialowej ekranizacji powieści. Ten projekt powstaje dla platformy Netflix.