Wyprawa z filmowym "Uncharted" przesunięta

To było do przewidzenia. Z powodu sporych kłopotów z produkcją i znalezieniem reżysera, Sony przesunęło premierę kinowegoPierwotnie film miał pojawić się w kinach 18 grudnia 2020. Teraz mowa o 5 marca 2021 roku.) ma w tej chwili największe szanse, by zastąpić Travisa Knighta na stanowisku reżysera. Twórcazrezygnował z udziału w projekcie po tym, jak wytwórnia Sony opóźniła rozpoczęcie zdjęć - najpierw musi bowiem zostać nakręcony, a jak wiadomo gwiazdą obu filmów jest Tom Holland Kinowybędzie opowiadał o młodym Nathanie Drake'u - potomku jednego z największych żeglarzy i podróżników, Sir Francisa Drake'a. Idąc w ślady swojego przodka, bohater całe swoje życie poświęca przygodzie, poszukiwaniu skarbów i rozwiązywaniu zagadek. Pomaga mu w tym jego mentor, Sully (w tej roli Mark Wahlberg ).