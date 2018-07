Wystartował festiwal Visa Kino Letnie Sopot–Zakopane

Zakopane otworzyło sezon letni w filmowym stylu. Na Kulturalnym Placu Niepodległości widzów przywitali burmistrz miasta Leszek Dorula i Katarzyna Figura , aktorka, bez której nie można wyobrazić sobie polskiego kina. Gospodarz Zakopanego zaprosił mieszkańców i turystów do oglądania filmów przez całe lato w największych polskich kurortach. Podczas inauguracji rozbrzmiewała góralska muzyka na żywo w wykonaniu koncertującego na całym świecie zespołu Trebunie Tutki. Rezydencja Gubałówka - hotel partnerski festiwalu, zaostrzyła apetyt na dobre kino kulinarną niespodzianką. Widzowie mogli spróbować tradycyjnie wypiekanego pieczywa z ręcznie wykonanym masłem z dodatkiem ziół z tatrzańskich dolin. Katarzyna Figura - przyjaciółka i ambasadorka festiwalu, zapraszając na letnie seanse, opowiadała o roli kobiet w kinie i filmach, które zmieniły jej życie.Kulturalny Plac Niepodległości, na którym każdego wakacyjnego wieczoru odbywają się projekcje filmowe, pulsuje festiwalowym życiem również w ciągu dnia. Codziennie można zajrzeć tutaj do kulturalnej świetlicy, w której odbywają się warsztaty artystyczne i letnie animacje dla dzieci. Na Placu prężnie działa festiwalowy punkt informacyjny Visa Kino Letnie oraz nowoczesny eobuwie.pl pop-up store. Gorące dni umila ogólnodostępna fontanna z brodzikiem. Opalając się na festiwalowych leżakach, można spróbować pysznych lodów Braci Koral."Jesteśmy dumni z tego, że po raz kolejny wspieramy tę atrakcyjną nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów inicjatywę, jaką jest Visa Kino Letnie. Kino pod chmurką i wspólne oglądanie najlepszych filmów w letnie wieczory idealnie wpisują się w wakacyjną atmosferę polskich kurortów. Dodatkowo, umożliwiamy widzom Visa Kina Letniego skorzystanie z atrakcyjnych promocji – dzięki szybkim, wygodnym i bezpiecznym płatnościom z Visa mogą oni otrzymać zniżki na bilety na jedne z najpopularniejszych atrakcji turystycznych, na przykład do wybranej filii Muzeum Tatrzańskiego czy na kolejkę na Gubałówkę" – mówi Katarzyna Jezierska, Head of Central Eastern Europe (CEE) Marketing, Visa.Pierwsza radość z plenerowych projekcji za nami. Za sprawą filmuprezentowanego w ramach "Kobiecych Niedziel", w Zakopanem pojawili się Diane Lane Alec Baldwin . Przed nami całe lato pełne filmowych emocji. Już, który cumuje na Mazurach we wszystkie wakacyjne środy i czwartki. Na ekranie nad jeziorem Niegocin pokażemy, a to oznacza, że uwagę widzów skupi na sobie duet Vin Diesel Charlize Theron . Dodatkową atrakcją w Ekomarinie będzie możliwość oglądania filmów bezpośrednio z zacumowanych jachtów. Dla żeglarzy przygotowaliśmy specjalną częstotliwość radiową – 90,1 MHz, dzięki której ścieżkę dźwiękową z filmów usłyszymy na wodzie.Kolejnego dnia przeniesiemy się na najdłuższe drewniane molo w Europie, gdzie. Na czerwonym dywanie gości przywita Patricia Kazadi , którą ostatnio można było podziwiać w roli Poli Negri w filmie. Wśród festiwalowej publiczności pojawią się też aktorzy doskonale znani widzom z wielkiego ekranu. Swój przyjazd zapowiedzieli m.in: Katarzyna Figura – mówi pomysłodawca i organizator festiwalu Paweł Adamski, prezes Outdoor Cinema.W tym roku nagroda trafi w ręce wyjątkowej aktorki, której nazwisko widzowie festiwalu usłyszą 5 lipca na Molo w Sopocie. Rok temu wyróżnienie odebrał Maciej Stuhr , dołączając do innych nagrodzonych w jedenastoletniej historii festiwalu. Dotychczas z Diamentowego Klapsa Filmowego cieszyli się m.in.: Anna Przybylska Artur Żmijewski . Po zmroku we wszystkich trzech kurortach do zobaczenia super hitz plejadą polskich gwiazd filmowych. Wiele z nich tego wieczoru będzie można spotkać osobiście na sopockim Molo.Repertuar festiwalu podzieliliśmy, jak co roku, na interesujące dni tematyczne, tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Przed nami "Muzyczne poniedziałki", "Wtorki z Cannes", środowe "Super hity", czwartki "Made in Poland", "Komediowe piątki"i sobotnie "Oscary". Tydzień zamykamy "Kobiecymi niedzielami".Bądźcie na bieżąco! Kalendarz projekcji i spotkań z gośćmi festiwalu do znalezienia na facebookowym profilu https://www.facebook.com/visakinoletnie/ i stronie Kino.Visa.pl