Xavier Dolan zapowiada nowy film. To będzie horror!

"Zabiłem moją matkę", Xavier Dolan

Xavier Dolan kręci horror kostiumowy

Zwiastun filmu "Mama" Xaviera Dolana

Nowy projekt, który nie ma jeszcze tytułu, będzie się rozgrywał we Francji w latach 80. XIX wieku. Dolan ujawnił, że zaczął go pisać jeszcze w pandemii, a teraz postanowił powrócić do pomysłu w związku z doświadczeniami po premierze " To tylko koniec świata ", który zebrał szereg negatywnych recenzji.Oraz dodał:Świadomy rozmiaru przedsięwzięcia, zapowiedział także, że:Aktualnie Dolan pracuje nad książką pod tytułem "A Friendship Through Film", która ukaże się z okazji dziesięciolecia jego filmu "Mama". Publikacja będzie zawierała niepokazywane dotąd zdjęcia wykonane przez fotografkę i jego długoletnią przyjaciółkę Shayne Laverdière. Mają pokazywać proces kręcenia filmu oraz kuluary premiery na festiwalu w Cannes.