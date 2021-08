Złoty czas polskich seriali - Player SerialCon 2021

Jaka jest serialowa Polska? Co budzi w nas nostalgię, a co grozę? Co nas śmieszy? I czy w Polsce dobrze oglądają się tylko kryminały? Na te pytania odpowie tegoroczna edycja Player SerialCon 2021, będąca efektem połączenia sił i potencjałów serwisu player.pl i SerialConu. Najstarsze polskie wydarzenie poświęcone wyłącznie serialom odbędzie się w dniach 04-08.09.2021 w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki, na Placu Szczepańskim w Krakowie oraz w przestrzeni online. A wszystko w ramach Festiwalu Mastercard OFF CAMERA.

Przewodnim motywem tegorocznych dyskusji będą polskie seriale – ich obecny rozkwit, różnorodność, kierunki w jakich idą twórcy, wymyślając i produkując kolejne sezony. Zaproszeni goście i twórcy zapytają, jaką szansę mają polskie seriale za granicą i podyskutują, w jaki sposób na polskim rynku serialowym rozwija się sektor premium. Organizatorzy polecą widzom, które hity 2021 warto nadrobić oraz jakie mocne premiery przed nami.Na wielbicieli serialowych historii czeka wiele interesujących prelekcji, dyskusji panelowych, warsztatów i wykładów przygotowanych przez krytyków, dziennikarzy, naukowców, blogerów, podcasterów i youtuberów. O pracy nad serialami opowiedzą twórcy, zarówno ci stojący przed kamerą – aktorzy – jak i ci sterujący serialowym światem zza niej: scenarzyści, reżyserzy i producenci. A już po zmroku i po zakończeniu części dziennej w festiwalowych kinach będzie można obejrzeć kultowe, jak i premierowe seriale, którym towarzyszyć będą spotkania z twórcami.Player SerialCon to nie tylko dyskusje o najpopularniejszych tytułach, ale także rozmowy o różnych gatunkach i typach seriali, o serialowych trendach i zjawiskach oraz ich ewolucji. Wydarzenia w ramach SerialConu odbywają się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, na Miasteczku Filmowym na Placu Szczepańskim w Krakowie oraz online – na Player.pl i na kanałach mediów społecznościowych SerialCon.Od tegorocznej edycji jeden z najprężniej rozwijających się serwisów VOD w Polsce – Player – jest patronem tytularnym SerialConu. Nie ma wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich lat serwis player.pl stał się poważnym graczem na rynku serialowym. Jego znakiem rozpoznawczym są produkcje pod marką Player Original, których biblioteka z roku na rok wzbogaca się o coraz większą liczbę tytułów. Są one dowodem na to, że polskie seriale to jakościowe i angażujące historie. Wśród seriali Player Original znajdują się m.in. seria o Chyłce , " Szadź ", " Nieobecni ", " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ", " Żywioły Saszy – Ogień " czy mające wkrótce premierę nowości – " Skazana ", "Pajęczyna" i " Behawiorysta ".Więcej informacji na Facebookowym profilu: http://facebook.com/serialcon