Zakochaj się w Multikinie!

Bilet na Walentynki do Multikina można nabyć już teraz zarówno w kasie kina, jak i on line. Wśród rekomendowanych przez Multikino walentynkowych filmów znalazły się produkcje z kraju i zagranicy.Pozycją obowiązkową dla miłośników komedii romantycznych jest z pewnością. W kolejnej, trzeciej części przygód Ani i Tomka – pary, którą kilka lat temu pokochali Polacy, będziemy śledzili wejście związku w kolejną fazę. Urocza nauczycielka oraz niepoprawny flirciarz zdecydowali się na ślub. A jak ślub, to i mnóstwo niezaplanowanych sytuacji, które wystawią na próbę uczucie. Pikanterii i humoru doda mistrzowski duet Weroniki Książkiewicz Tomka Karolaka , czyli filmowego małżeństwa Oli i Bogdana.Na tę kontynuację fani kultowej już komediimusieli czekać aż 30 lat! Akcjarozgrywa się współcześnie. Do wsi Brzózki po długiej nieobecności powraca syn Kasi ( Nikodem Rozbicki ). Ma pewne plany na szybkie wzbogacenie, co nie do końca będzie legalne. Tymczasem w stolicy Wolańska ( Ewa Kasprzyk ) rozwija swoją karierę celebrytki od spraw "intymnych". Zmęczony małżeństwem Wolański ( Zdzisław Wardejn ) postanawia poszukać szczęścia poza ścianami swojego domuInną filmową propozycją dla zakochanych jest, najnowszy film Roberta Rodrigueza , reżysera, wyprodukowany przez Jamesa Camerona , twórcę. Akcja dzieje się w dalekiej przyszłości. Naukowiec Ido ( Christoph Waltz ) ratuje ze złomowiska kobietę-cyborga. Po przebudzeniu Alita niczego nie pamięta. Wkrótce jej życiu ponownie będzie groziło śmiertelne niebezpieczeństwo.Multikino zaprasza zakochanych do wybranych kin sieci na dramat Viggo Mortensenem w jednej z głównych ról. Drobny cwaniaczek z Bronxu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer. Razem wyruszają na wielotygodniowe tournée. Ich wspólna podróż, pełna zaskakujących przygód, okaże się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni. Film zdobył 5 nominacji do Złotych Globów i tyle samo do Oscarów.Oprócz filmowych atrakcji Multikino przygotowało z okazji Walentynek specjalny konkurs dla zakochanych. Zabawa potrwa do, a odbywać się będzie na oficjalnym fanpageu Multikina na Facebooku. Do wygrania są: 3 vouchery na romantyczny lot balonem w dowolnym miejscu Polski oraz 3 pary telefonów Samsung Galaxy J6, dzięki którym zakochani będą mogli być ze sobą w stałym kontakcie. Warunkiem uczestnictwa w zabawie są: zakup 2 biletów do Multikina na dowolny seans, który odbędzie się 14 lutego, a także odpowiedź na pytanie konkursowe.