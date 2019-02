Zamiast "Defenders" – "Offenders". Zamiast Netfliksa – Hulu

Telewizyjny oddział Marvela kończy powoli współpracę z Netfliksem, ale ma już kolejną platformę na oku, z którą zamierza robić wspólne projekty serialowe. Jest nią Hulu. Współwłaścicielem platformy jest Disney.Umowa przypomina tę, którą Marvel miał z Netfliksem. Na jej podstawie zrealizowane zostaną cztery seriale poświęcone konkretnym bohaterom, którzy następnie spotkają się we wspólnym projekcie zatytułowanymA jakie seriale zobaczymy wcześniej. Oto one:– opowiadającym o szalonych przygodach kultowego, palącego cygara kaczora. Za projekt odpowiadać będą Kevin Smith Dave Willis oraz szef Marvel TV Jeph Loeb – historia politycznie progresywnych Tigry i Dazzler, które wykorzystają swoje przepełnione mocami serca i głowy, by pomóc mieszkańcom Miasta Aniołów. Za projekt odpowiadać będą Chelsea Handler Erica Rivinoja oraz Loeb – historia wkurzonego makaka japońskiego, który z pomocą ducha amerykańskiego zabójcy próbuje zniszczyć kryminalny świat Tokio. Za projekt odpowiadają Josh Gordon – bohaterem serialu będzie arcyłotr mający nadmiernie rozdęte ego i sporo problemów rodzinnych na głowie. Za projekt odpowiadać będą Patton Oswalt Wszystkie projekty pomyślane są jako seriale animowany skierowane do dorosłej widowni.