Zapowiedziano "Assassin's Creed Valhalla". Zobacz zwiastun

Ubisoft zapowiedział dziś oficjalnie nową odsłonę seriizatytułowanąGra pozwoli nam przeżyć sagę Eivora, zaciekłego wikińskiego łupieżcy, wychowanego na opowieściach o bitwach i chwale. Tytuł trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku, w polskiej wersji językowej (napisy), na komputery PC oraz konsole Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 i PlayStation 5. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun.Będziemy mogli wybrać czy nasz Eivor będzie kobietą czy mężczyzną oraz dostaniemy dostęp do licznych narzędzi personalizacji, w tym możliwości zmiany fryzury, tatuaży, barw wojennych i wyposażenia. Sojusze polityczne, decyzje dotyczące walki, i wybory dialogowe mogą wpłynąć na świat, a więc trzeba będzie dokonywać przemyślanych wyborów, aby chronić dom i przyszłość swojego klanu. W nowej odsłonie serii będziemy też mogli wykorzystać nowe funkcje, takie jak najazdy, rozbudowę osady, przejmowanie władzy i rozszerzanie wpływów.Mamy dziewiąty rok naszej ery. Skandynawski klan Eivora opuszcza Norwegię, nękaną niekończącymi się wojnami i brakami zasobów. Wojownicy ruszają przez skute lodem Morze Północne, ku zasobnym ziemiom walczących królestw Anglii. Gracze będą musieli dać swojemu klanowi nową przyszłość, korzystając z bezwzględnych stylów walki wikińskich wojowników, poprzez usprawniony system walki, umożliwiający posługiwanie się dwoma rodzajami broni przeciwko bardziej różnorodnym wrogom niż kiedykolwiek wcześniej. Aby zapewnić sobie zasoby, gracze będą musieli prowadzić najazdy na wybrane miejsca, używając drakkarów, aby zdobyć niezwykle potrzebne bogactwa i surowce. W czasie, gdy wikingowie zaczynają osiedlać się w nowym domu, napotykają na opór Sasów, w tym króla Aelfreda z Wesseksu, który ogłasza ich poganami, chcąc być jedynym władcą cywilizowanej Anglii. Na przekór wszystkiemu, Eivor musi zrobić to, co konieczne, aby utrzymać Valhallę w zasięgu ręki.