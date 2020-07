"Far Cry 6" oficjalnie. Zobacz gameplay z "Watch Dogs Legion" i "AC: Valhalla"

12 lipca wieczorem Ubisoft opublikował pierwszy odcinek swojego nowego programu Ubisoft Forward. Ta przygotowana na wzór Nintendo Direct czy PlayStation State of Play prezentacja ma być miejscem, w którym Ubisoft będzie prezentował swoje nadchodzące produkcje, ujawniał nowe tytuły i opowiadał graczom o aktualizacjach do już wydanych gier. W pierwszym odcinku mogliśmy zobaczyć gameplay z " Watch Dogs: Legion " i " Assassin's Creed Valhalla " oraz zobaczyć pierwszą zapowiedź gry " Far Cry 6 ". Dowiedzieliśmy się również kiedy i na czym w te tytuły zagramy.Premiera: 29 października 2020Platformy: PC, PS4, Xbox One. Xbox Series X i PlayStation 5 w późniejszym terminieZwiastun filmowy "Punkt krytyczny" stworzony przez zdobywcę nagrody Emmy – Alberto Mielgo Podsumowanie rozgrywkiPremiera: 17 listopada 2020Platformy: PC, PS4, Xbox One. Xbox Series X i PlayStation 5 w późniejszym terminieZwiastun z rozgrywkiPremiera: 18 lutego 2021Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XZwiastun premierowy