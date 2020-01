Zdjęcia do "Matriksa 4" ruszają w przyszłym tygodniu?

jest coraz bliżej. Wygląda na to, że już niedługo ruszają zdjęcia do kontynuacji słynnej trylogii rodzeństwa Wachowskich Z najnowszych doniesień wynika, że pierwszy klaps na planie może paść już w przyszłym miesiącu. Dowodem na to jest rzekomo ogłoszenie castingowe związane z projektem zatytułowanym. Skądinąd wiadomo, że jest to tytuł, pod którym dla niepoznaki powstaje film.Zdjęcia domają odbyć się między 5 lutego a 1 marca w San Francisco.wystąpią znani z oryginalnej trylogii Keanu Reeves Jada Pinkett-Smith i może nawet Lambert Wilson , nie będzie wśród nich jednak Hugo Weavinga Za kamerą stanie Lana Wachowski , a premierę zaplanowano na 21 maja 2021.