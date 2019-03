Zdjęcia do "Obecności 3" już w czerwcu

3 2 1







Wygląda na to, że fani małżeństwa Warrenów mogą zacierać ręce. Portal Joblo donosi, że zdjęcia doruszą już w czerwcu w Atlancie. Chociaż informacja nie została jeszcze potwierdzona przez studio, pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami o zdjęciach w 2019 roku i premierze w pierwszej połowie 2020.Ed i Lorraine Warrenowie ( Patrick Wilson Vera Farmiga ) mają zająć się tym razem sprawą oskarżonego o morderstwo mężczyzny, który twierdzi, że został opętany przez demona.mówił jeszcze w zeszłym roku ojciec serii i producent nowego filmu James Wan Za kamerą stanie tym razem Michael Chaves (" The Curse of La Llorona "). Wan mówi, że reżyser zrobił na nim duże wrażenie.Autorem scenariusza jest z kolei znany fanom serii David Leslie Johnson.Podobały Wam się poprzednie filmy? Czekacie na "trójkę"?