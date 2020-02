Zdjęcia do "Shazama 2" ruszą latem

Portal Geeks WorldWide twierdzi, że wie, kiedy ruszą zdjęcia do komiksowego widowiska. Pierwszy klaps ma paść w lipcu.Jeśli informacje te potwierdzą się, będzie to oznaczało, że prace nadprowadzone będą równolegle do spin offu, do którego zdjęcia również mają się rozpocząć w lipcu.Szczegóły fabułynie są na razie znane. Wiemy jedynie, że tytułowego bohatera ponownie zagra Zachary Levi , a jego zwyczajne alter ego Asher Angel . Za kamerą stanie reżyser jedynki David F. Sandberg Premiera filmu planowana jest na przełom marca i kwietnia 2022 roku.