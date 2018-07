Zdjęcia do trzeciego "Człowieka z blizną" w październiku?

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że scenariuszw końcu jest gotowy i można zacząć przygotowania do rozpoczęcia zdjęć. Jeśli wierzyć portalowi Omega Underground, prace na planie powinny ruszyć już w październiku.Za kamerą stanie Antoine Fuqua . Był on związany z projektem kilka lat temu, ale potem zrezygnował z niego na rzecz. Jego miejsce zajął David Ayer , ale odszedł w ubiegłym roku, by w spokoju dokończyćPierwotnie główną rolę miał zagrać Diego Luna . Jego udział wydaje się jednak wątpliwy, szczególnie teraz, kiedy przyjął główną rolę w czwartym sezoniebędzie opowiadać o świecie przestępczym oraz dojściu na szczyt i upadku imigranta. Pierwszyrozgrywał się w Chicago i jego bohaterem był Włoch. Drugiopowiadał o Kubańczyku w Miami. Najnowsza wersja będzie historią Meksykanina i przestępczego świata Los Angeles.Projekt powstanie dla Universal Pictures.