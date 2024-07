Marvel ujawnia tytuł widowiska "Fantastyczna Czwórka"

Symboliczny tytuł widowiska MCU "Fantastyczna Czwórka"

Getty Images © Gilbert Flores



Wybieramy najlepsze i najgorsze filmy MCU

Jak ogłoszono podczas prezentacji Marvela, nowy film będzie nosił tytuł. I jak ujawnił reżyser Matt Shakman Nie przeszkodziło to jednak gwiazdom filmu w obecności na Comic-Conie. Zebrani fani mieli okazję zobaczyć ich na scenie:Tytułma symboliczne znaczenie. Nie odnosi się bowiem wyłącznie do fabuły, która będzie historią typurozgrywającą się w latach 60. To również nawiązanie do przejęcia przez Disneya 20th Century Fox. Mutanci, w tym członkowie Fantastycznej Czwórki, byli do tej pory częścią komiksowego uniwersum Foxa. Teraz stawiają pierwsze kroki w MCU.Widowiskostanowić będzie również wstęp do piątej i szóstej części. Fantastyczna Czwórka pojawi się w nich, podobnie jak ich najbardziej ikoniczny przeciwnik Doktor Doom