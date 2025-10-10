Newsy Filmy Warszawski Festiwal Filmowy: 10 filmów, które trzeba obejrzeć
Filmy

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Warszawski+Festiwal+Filmowy%3A+10+film%C3%B3w%2C+kt%C3%B3re+trzeba+obejrze%C4%87-163321
źródło: Materiały prasowe
Już dziś rusza 41. Warszawski Festiwal Filmowy. W stolicy czeka nas dziesięć dni oglądania. Żeby pomóc Wam odnaleźć się w festiwalowym gąszczu, wybraliśmy najgłośniejsze, najciekawsze, najbardziej warte zobaczenia tytuły tegorocznej edycji. Oczywiście to tylko mała cząstka tego, co czeka Was w stołecznych kinach w nadchodzącym tygodniu (z kawałkiem). Zatem do zobaczenia na salach kinowych!   

Warszawski Festiwal Filmowy: Tych filmów nie można przegapić



plakat filmu Rocznica

Rocznica

Anniversary
2025
1h 52m

Thriller

Psychologiczny

USA

Thriller

Psychologiczny

41. Warszawski Festiwal Filmowy rozpocznie się z przytupem, od światowej premiery pierwszego amerykańskiego filmu Jana Komasy ("Boże Ciało", "Sala samobójców"). "Rocznica" to psychologiczny dreszczowiec zapowiadany jako odważna opowieść o pamięci, tożsamości i ukrytych siłach, które kształtują nasze życie. Bohaterami filmu są członkowie wpływowej rodziny wciągniętej w wir kontrowersyjnego, gwałtownie zyskującego na sile ruchu o nazwie "Zmiana". Podczas gdy zamiatane dotąd pod dywan konflikty nabierają nowej mocy, kraj staje nad krawędzią przepaści. W obsadzie znalazł się zastęp hollywoodzkich gwiazd: Diane Lane (nominacja do Oscara za "Niewierną"), Kyle Chandler ("Wilk z Wall Street"), Phoebe Dynevor ("Bridgertonowie"), Dylan O'Brien ("Więzień labiryntu") oraz Zoey Deutch ("Przysięgły nr 2").


plakat filmu Orły Republiki

Orły Republiki

Eagles of the Republic
2025
2h 7m

Thriller

Polityczny

Dania

Francja

Szwecja

Thriller

Polityczny

Po niezłym "Morderstwie w hotelu Hilton" i jeszcze lepszym "Chłopcu z niebios" urodzony w Sztokholmie Tarik Saleh domyka swój tryptyk kairski. Liczymy, że artystyczna progresja reżysera będzie kontynuowana i "Orły republiki" okażą się najlepszą częścią cyklu. Film zapowiada się naprawdę ciekawie. Oto największa gwiazda egipskiego kina otrzymuje propozycję nie do odrzucenia: ma zagrać prezydenta w napisanej przez władze filmowej biografii. Dochodzi do nieuchronnego starcia między artystyczną wolnością a wymaganiami państwowej propagandy, a przede wszystkim do pojedynku na to, kto ma większe ego: nieformalny król kraju czy też król egipskiego serc.


plakat filmu To był zwykły przypadek

To był zwykły przypadek

Un simple accident
2025
1h 45m

Akcja

Francja

Iran

Luksemburg

Akcja

Laureat tegorocznej Złotej Palmy Jafar Panahi po latach tworzenia autotematycznych portretów systemowego ucisku nakręcił w końcu klasyczny film fabularny. Wszystko przez to, że wraz ze zniesionym zakazem opuszczania kraju przedstawiciele irańskiej władzy cofnęli mu w końcu i ten dotyczący prawa do wykonywania zawodu filmowca. Mimo tego zabawa w kotka i myszkę z autorytarnym rządem wciąż się nie zakończyła – jego "To był zwykły przypadek" został nakręcony w sekrecie i bez zaangażowania lokalnych producentów. Nie trudno więc zgadnąć, że choć wreszcie fabularnie satysfakcjonujący, najnowszy film Panahiego dalej osadzony jest na silnej politycznej aspiracji. Śledząc spotkanie dwóch mężczyzn – ofiary oraz jego rządowego oprawcy, torturującego go przed laty w więzieniu – reżyser tematyzuje traumę systemowej przemocy, ciągnącej się za uwikłanymi weń jednostkami jak cień, do końca życia. Tę głęboką aktualność reżyser zamyka w ramach uniwersalnej, niemal biblijnej przypowieści o mechanizmach pamięci i przebaczenia – i o deprawującej właściwości władzy, w której uzależnienie od kontroli miesza się z nieustającym strachem o jej utratę.


plakat filmu Smashing Machine

Smashing Machine

The Smashing Machine
2025
2h 3m

Biograficzny

Dramat

Sportowy

USA

Biograficzny

Dramat

Sportowy

W "Smashing Machine" Dwayne "The Rock" Johnson walczy w dwójnasób. Po pierwsze, walczy jako Mark Kerr, zawodnik mieszanych sztuk walki, który pojedynkuje się tak na ringu, jak i poza nim, zmagając się ze swoimi demonami, w tym uzależnieniem od środków przeciwbólowych. Ale "The Rock" walczy tu też z własnym wizerunkiem gwiazdy popcornowego kina akcji i podejmuje aktorską rękawicę, mierząc się z rolą dramatyczną u boku partnerującej mu Emily Blunt. Efekt to sportowa biografia, która intrygująco lawiruje między kinem gatunkowym a arthouse'em. Stający za kamerą Benny Safdie otrzymał za "Smashing Machine" nagrodę dla najlepszego reżysera na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.


plakat filmu Co do... kury?

Co do... kury?

2025
1h 16m

Dokumentalny

Polska

Dokumentalny

WFF to także świetna selekcja dokumentów. Nas szczególnie zainteresował film pod intrygującym tytułem "Co do… kury?" (przyznajcie się, przeczytaliście coś innego) – pełnometrażowy debiut Joanny Dei, autorki nagradzanego "Rozłamu". Gdy Łukasz Puczko, ceniony twórca hiperrealistycznych lalek, dowiaduje się, że nieopodal jego miejscowości ma powstać przemysłowa ferma drobiu, postanawia zaprotestować w oryginalny sposób: powołując do życia wysoką na dwa metry biomechaniczną kurę. W tym imponującym projekcie pomaga mu Sabina – młoda Ukrainka, której bohater udziela schronienia po wybuchu wojny. "Co do… kury?" to nie tylko opowieść o artystycznej ekspresji i nierównej walce z korporacją. Sercem filmu jest mistrzowsko-uczniowska relacja między dwojgiem artystów. Jesteśmy pewni, że ta opowiedziana z humorem historia o sztuce i sile, jaką daje wspólnota, przypadnie do gustu nie tylko fanom kina dokumentalnego.


plakat filmu Głos Hind Rajab

Głos Hind Rajab

Sawt Hind Rajab
2025
1h 29m

Dramat

Francja

Tunezja

Dramat

Kaouther Ben Hania zachwyciła swoim poprzednim filmem "Cztery córki", który balansował na cienkiej granicy między dokumentem a fabułą. W nowym projekcie, "Głosie Hind Rajab" reżyserka kontynuuje tę autorską strategię – tym razem przykłada ją do jednego z najbardziej zapalnych miejsc na mapie świata. Tytułowy głos należy do 6-letniej dziewczynki, która znajduje się w Strefie Gazy w ostrzeliwanym samochodzie i błaga o ratunek. Sytuację śledzimy z punktu widzenia wolontariuszy Czerwonego Półksiężyca, którzy utrzymują z nią kontakt telefoniczny i walczą o to, żeby móc wysłać jej pomoc. Połączenie autentycznego nagrania z filmową inscenizacją tylko potęguje efekt tego, że oto oglądamy kino, które reaguje na wyzwania spoza ekranu – na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny świat. Film wyróżniony Wielką Nagrodą Jury na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.


plakat filmu Łobuz

Łobuz

Urchin
2025
1h 39m

Dramat

Wielka Brytania

Dramat

Harris Dickinson to jeden z najciekawszych artystów młodego pokolenia. Fani kina do niedawna znali go jako aktora, którego znakiem rozpoznawczym stały się odważne, bezkompromisowe projekty filmowe – jak mainstreamowe "W trójkącie" i "Bracia ze stali" oraz "Beach Rats" i "Pocztówki z Londynu". W tym roku triumfalnie wszedł na kinowe salony jako reżyser. "Łobuz" przyniósł mu nagrodę FIPRESCI dla najlepszego filmu sekcji Un Certain Regard, zaś grający w nim Frank Dillane został uznany najlepszym aktorem Un Certain Regard. To czyni z "Łobuza" lekturę obowiązkową podczas tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego.


plakat filmu Tajny agent

Tajny agent

O agente secreto
2025
2h 38m

Thriller

Brazylia

Francja

Holandia

Niemcy

Thriller

Kleber Mendonça Filho jeszcze od czasu znakomitego "Aquariusa" jest zainteresowany tematem pamięci i nie traci go z pola widzenia nawet sięgając po kino gatunkowe. W "Tajnym agencie" mierzy się z materią kryminału, ale od samego początku robi to wyłącznie po swojemu – burzy opowieść przeskokami czasowymi, zapomina o wątkach i ucieka w kolejne dygresje. Wszystko po to, by jak najdokładniej odtworzyć atmosferę końcówki lat 70., zapomnianą i wypartą przez starania biurokratów dyktatury wojskowej. O wyjątkowości projektu Filho tak pisał w swojej recenzji Łukasz Mańkowski: Nawet jeśli przez moment dostaniemy obietnicę eskalacji, to Filho stawia na łagodną sensacyjność, wyciszając konflikty i dramaturgię do minimum; twórca wykorzystuje co może do podbicia stawki, ale gatunkowa ekspresja aż tak go nie interesuje. Rezygnuje ze spektakularnych wybuchów na rzecz konfrontacji charakterów; o przebiegu wielu finałów dowiadujemy się z archiwalnych nagłówków gazet, z chłodnym dystansem możemy jedynie zinternalizować kolektywną tragedię, poczuć ją w sobie (...) Wszystko się tu zgadza.


plakat filmu Dawno temu w Gazie

Dawno temu w Gazie

Once Upon a Time in Gaza
2025
1h 30m

Dramat

Komedia

Francja

Niemcy

Portugalia

Palestyna

Dramat

Komedia

Bracia Arab i Tarzan Nasserowie nie biorą jeńców. Po nagrodzonym m.in. w Toronto dramacie "Gaza Mon Amour" przyszedł czas na kryminalny komediodramat "Dawno temu w Gazie". Poznajemy w nim losy Yahyi, młodego studenta, który zaprzyjaźnia się z Osamą, właścicielem restauracji. Szybko dochodzą do wniosku, że rozwożone w mieście kanapki z falafelem to doskonała przykrywka dla innej, mniej legalnej, za to bardziej dochodowej działalności. Niestety na ich trop trafia skorumpowany gliniarz o przerośniętym ego. Jak sobie z nim poradzą? "Dawno temu w Gazie" to udany przykład adaptacji zachodnich schematów narracyjnych na grunt bliskowschodni oraz przypomnienie, że magia kina pozwala uciec od trudnej rzeczywistości.


plakat filmu Po polowaniu

Po polowaniu

After the Hunt
2025
2h 19m

Dramat

Thriller

Psychologiczny

USA

Włochy

Dramat

Thriller

Psychologiczny

W ramach pokazów specjalnych będziecie mogli obejrzeć m.in. "Po polowaniu", czyli nowe dzieło jednego z najbardziej cenionych współcześnie włoskich reżyserów, Luki Guadagnino. Tym razem twórca takich głośnych filmów jak "Tamte dni tamte noce", "Suspiria" i "Challengers" bierze na warsztat historię szanowanej wykładowczyni koledżu, który uporządkowane życie zaczyna się walić, gdy jej studentka oskarża o molestowanie seksualne jednego z członków kadry akademickiej. Jak pisał nasz recenzent, tym razem Guadagnino nakręcił coś w pół drogi między "Tár" Todda Fielda a filmem Woody’ego Allena. "Po polowaniu" pokazuje, jak dwie osoby i dwa pokolenia rozjeżdżają się w swoich definicjach i priorytetach, w rezultacie nie mogąc zgodzić się, gdzie leży Prawda. Rozgrywany przez bohaterów pojedynek na argumenty zamienia się w emocjonujące widowisko dzięki doborowej obsadzie, na czele której stanęli Julia Roberts, Andrew Garfield i Ayo Edebiri.

