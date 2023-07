Zwierzęcy bohaterowie The Sims 4 Ranczo - jak gra wspiera prawdziwe konie?

Electronic Arts Polska nawiązało partnerstwo z polską Fundacją VIVA! Akcja Dla Zwierząt. Ta wyjątkowa współpraca skupi się przede wszystkim na działaniach mających na celu pomoc koniom - głównym bohaterom nadchodzącego dodatku do gry " The Sims 4 Ranczo ".Choć celem tego partnerstwa jest promowanie dobrych praktyk z wirtualnego świata w rzeczywistości, to jednak kluczowym punktem w kampanii jest wprowadzenie limitowanej serii skarpet The Sims 4 x VIVA!, inspirowanej najnowszym dodatkiem do gry. Te unikalne skarpety, produkowane przez polską firmę KABAK, są już dostępne w oficjalnym sklepie online fundacji, a wszystkie zyski ze sprzedaży, przeznaczone są na wsparcie codziennej pracy fundacji, w tym pomocy dla koni." powiedział Cezary Wyszyński, prezes Fundacji VIVA! Akcja Dla Zwierząt, który nie kryje swojego zadowolenia z nawiązanego partnerstwa.Dodatkowo, w " The Sims 4 Ranczo " gracze będą mogli doświadczyć ciężkiej pracy i dobrej zabawy z nowymi członkami swojej wirtualnej rodziny na własnym kawałku ziemi. Będą mogli zadbać nie tylko o swoje Simy, ale także o konie, które dla wielu z nich staną się pełnoprawnymi członkami rodziny.