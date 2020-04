"SimCity" i "The Sims" zmierzają na ekran?

Wieść gminna oraz informatorzy portalu Geeks WorldWide donoszą, że Legendary Pictures przygotowuje dwie adaptacje kultowych gier wideo - " SimCity " oraz " The Sims ". Zaskoczeni?Jeśli chodzi o tę pierwszą produkcję, producenci zapowiadają komediową wersję filmów katastroficznych Rolanda Emmericha . Scenariusz pisze Mike Rosillo, a obecnie trwają poszukiwania reżysera oraz pierwsze przymiarki do castingu - poszukiwany jest aktor w wieku 30-49 lat do roli ojca, 15-latek do roli jego syna oraz czarny charakter - póki co o nieodgadnionym wieku.Jeśli nigdy nie mieliście do czynienia z produkcją, wiedzcie, że " SimCity " to symulator miasta, w którym dbamy o jego rozwój oraz infrastrukturę, a od czasu do czasu torturujemy mieszkańców, zsyłając nań klęski żywiołowe. Inspiracje Emmerichem brzmią więc całkiem wiarygodnie.Drugi z filmów ma być adaptacją serii popularnych "symulatorów życia". I wiadomo o nim jeszcze mniej. Ogłoszenia castingowe uwzględniające podwójne role każą natomiast przypuszczać, że podobnie jak w Jumanji ", świat Simów będzie czymś na kształt równoległej rzeczywistości, którą odwiedzą bohaterowie.Wśród tych ostatnich znajdą się m.in. rezolutna Katie, czyli główna bohaterka, jej geekowski kumpel Cliff, mistrz sztuk walki Rick, podrywacz Jared oraz fanatyczka fitnessu Amanda. I cóż, trudno oprzeć się wrażeniu, że te opisy pasują do generalnego zarysu zabawy w " Simsach ".