player+ zaprasza do oglądania gorących nowości!

– to niesamowita historia 10-letniego Augusta Pullmana, chłopca ze zdeformowaną twarzą. Film z 2017 roku, nominowany do Oscara. W obsadzie znajdują się takie gwiazdy jak: Julia Roberts – ten wielokrotnie nagradzany serial powraca z trzecim sezonem, który opowiada o makabrycznej zbrodni popełnionej w sercu hrabstwa Ozark w Arkansas. Twórcą serialu jest nominowany do Emmy Nic Pizzolatto , a gwiazdą obrazu zdobywca Oscara Mahershala Ali – to trzecia część zabawnej opowieści dla całej rodziny, w której potwory i wampiry zamiast straszyć, bawią do łez. Film dostępny jest w ofercie player+ z dubbingiem.– miniserial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z życia Fauny Hodel. Opowiada o nastolatce, która zrobi wszystko, aby poznać prawdę o swojej przeszłości.– to historia szefowej organizacji humanitarnej Wren i lekarza Miguela, którzy spotykają się w Liberii. Rodzi się między nimi gorące uczucie. W świecie biedy, głodu i wojny ich miłość jest wystawiona na próbę. Tylko nadzieja sprawia, że mają siłę walczyć.– oparty na faktach film obyczajowy o dziennikarce Virginii Vallejo, która nawiązuje romans ze znanym baronem narkotykowym Pablo Escobarem. W rolach głównych Javier Bardem – to opowieść o wchodzeniu w dorosłość, jakiej jeszcze nie było. Co czuje młoda Christine Lady Bird McPherson ( Saoirse Ronan ), gdy świat zaczyna wymagać od niej coraz więcej, a wszyscy wokoło wydają się zupełnie jej nie rozumieć? Obraz zdobył aż 5 nominacji do Oscara.– oscarowa produkcja i gwiazdorska obsada z Tomem Hardym Charlize Theron na czele, zaprasza do mrocznego, postapokaliptycznego świata. Mad Max przyłącza się do grupy uciekinierek z Cytadeli, ściganych przez żądnego zemsty tyrana. Film dostępny w player+ od 23.02.– dwie konkurujące ze sobą włoskie pizzerie w Londynie, a w nich dwoje zakochanych na zabój. Oto opowieść o Romeo i Julii A.D. 2018.– opowieść o zbuntowanym króliku, który próbuje skraść się do warzywnego ogrodu rolnika. Wyjątkowa komediowa propozycja dla całej rodziny.– komedia romantyczna w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka , opowiadająca o mężczyźnie o wielu twarzach – Marianie ( Grzegorz Damięcki ), który będzie musiał zmierzyć się z atrakcyjną inspektor podatkową Klarą ( Aleksandrą Domańską ).– nagrodzona Oscarem opowieść o miłości, która burzy uporządkowane życie najsłynniejszego, londyńskiego krawca – Reynoldsa Woodcocka. W tej roli fenomenalny Daniel Day-Lewis – to czarna komedia kryminalna, która opowiada historię dwóch przyjaciółek - grzecznej i ułożonej dziewczyny Stephanie ( Anna Kendrick ) oraz wyzwolonej i nieokiełznanej Emily ( Blake Lively ). Po tym, gdy jedna z nich znika, ich znajomość zostaje wystawiona na wielką próbę.