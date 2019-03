Piekło-niebo

Capcom Company

"Ujrzeć świat w ziarenku piasku. I niebo w polnym kwiecie. Zamknąć w swej dłoni nieskończoność. A wieczność w jednej godzinie". Oto filozofia artystyczna stojąca za grą, w której zmieszczono wszystko: poezję Williama Blake’a i dymiące spluwy, fekalne żarty i demony na motorach, "Boską komedię" oraz księżycowy taniec Michaela Jacksona (nieodpowiedni czas, nieodpowiednie miejsce?).to kicz ubity w masę tak gęstą, że można ją kroić na plastry. Smacznego!Ponieważ chodzi o szlachtowanie diabelskiego pomiotu, surfowanie na wystrzelonych rakietach i tym podobne atrakcje, opowieść zaczyna się dokładnie tam, gdzie zdrowy rozsądek nakazywałby ją zakończyć. Lądujemy na dnie piekielnego leja, w labiryncie mięsno-kostnych korytarzy, wśród basenów wypełnionych krwią i sadzawek pełnych kwasu, w epicentrum bitwy pomiędzy demonem Urizenem a tercetem głównych bohaterów. Nero to wściekły uciekinier z boysbandu, dzieciak definiowany głównie przez patologiczny gniew oraz nieposkromioną ambicję. Rachityczny, wytatuowany V spóźnił się wprawdzie na dekadę emo, lecz kiedy opowiada o mrokach swojej duszy, trudno z nim polemizować. Wreszcie, Dante, człowiek renesansu i facet, którego przedstawiać nikomu nie trzeba – a przynajmniej nie miłośnikom klasycznej japońskiej elegancji. Jako że akcja rozgrywa się na przestrzeni doby, panowie będą mieli pełne ręce roboty. Zupełnie nowa struktura narracyjna wymaga od nas wejścia w buty całej trójki i ciągłego zmieniania punktów widzenia.Zabawa chronologią oraz perspektywą to największe fabularne novum w. Po reboocie stanowiącym kulawy ideologiczny manifest (jednym z bossów był prezenter stacji upozowanej na Fox News, innym – bezwzględny magnat finansowy, sprawujący rząd dusz za pomocą trującego napoju energetycznego), powracamy do bezpretensjonalnej opowiastki o walce zła z jeszcze większym złem. Rozpisana na blisko dwie dekady seria przypomina na finiszu lekkostrawny koktajl wątków szekspirowskich, ekstrawagancką parodię "Boskiej komedii" oraz wysokooktanowe kino akcji. Show kradnie tym razem Nico – wygadana partnerka Nero oraz inżynierka zaopatrująca nas w nowy sprzęt. Z nieodłącznym papierosem w ustach i całym arsenałem zabójczych odzywek, uświadamia, za co pokochaliśmy serię: w jej rozkosznie bezczelnym tonie czuć rebeliancką energię.W miejski krajobraz wdarła się demoniczna roślinność, świat wygląda jak skręcony w konwulsjach, ludzie są rozszarpywani na strzępy przez żarłoczne pnącza, a przez cały ten chaos dumnie kroczy gracz. Choć z racji swojej realizacyjnej perfekcji (autorski RE Engine Capcomu działa cuda w temacie jakości tekstur, animacji, oświetlenia oraz efektów cząsteczkowych) oraz narracyjnej finezjisprawia estetyczną frajdę nawet tym, którzy nie zjedli zębów na slasherach, nie ma co ukrywać: to gra przede wszystkim dla fanów ostrej jatki, premiująca graczy obdarzonych dziką wyobraźnią i niezłym refleksem. Pomijając bowiem graficzne wodotryski i reżyserskie solówki, po raz pierwszy w historii dostajemy aż trzy różne systemy walki, z których każdy mógłby stanowić trzon mechaniki całkowicie odrębnej gry. Uprzedzam nadciągające komentarze: choćwciąż pozostaje w tej konkurencji liderem, Capcom bez trudu zostawia w tyle peleton.Nero gania z wielkim mieczem na plecach, sześciostrzałową giwerą w kaburze oraz zestawem mechanicznych łap na czarną godzinę. Rzeczone protezy, tzw. Devil Breakers, pełnią najróżniejsze funkcje: za pomocą niektórych spowolnimy czas, inne zamienią cyberłapę w ostry jak brzytwa bicz, jeszcze inne przyszpilą wroga do ściany albo wystrzelą go w powietrze niczym szmacianą lalkę. Wszystkie da się zdetonować, zadając spore obrażenia obszarowe, wszystkie też pozostają narzędziem taktycznym: jako że są zużywalne, ułożenie ich w odpowiedniej kolejności ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu rozgrywki – zwłaszcza na wyższych poziomach trudności, gdzie jeden fałszywy ruch może skończyć się bolesnym zgonem.Niedobór witamin sprawia, że debiutant V tłucze się wyłącznie na dystans, zaś w bój posyła piekielną faunę. Jest tutaj czarna pantera tnąca pazurami jak oszalała, wygadane kruczysko zastępujące ataki bronią palną, a także przypakowany golem miażdżący wrogów łapskami. Chociaż wychudzony V musi własnoręcznie postawić stempelek na każdym zmiękczonym przeciwniku (jego miniony nie są w stanie zadać śmiertelnego ciosu), to rzeźnię będziemy zwykle obserwować z bezpiecznego dystansu, skupiając się na unikach oraz ładowaniu specjalnego ataku. Tę ostatnią czynność nazwałbym matką wszystkich absurdów – V wyciąga zza pazuchy tomik "Zaślubin Nieba i Piekła" Blake’a i za pomocą recytacji kolejnych pasusów, ładuje się magiczną energią. Nie mam pytań.Last but not least, Dante. Największy potencjał, ergo – najwyższy próg wejścia. Legendarny łowca demonów ma na podorędziu aż trzy kultowe miecze, kilka zestawów giwer (wraca bazooka Kalina Ann!), a także bronie dodatkowe, wśród których prym wiedzie rozkładany na dwa wielkie tasaki…motocykl (chyba nie muszę dodawać, że można nim jeździć i palić gumę). Dodatkowo Dante potrafi korzystać "w locie" z aż czterech stylów walki (premiujący uniki Trickster, skupiony na broni palnej Gunslinger, idealny dla szermierzy Swordmaster oraz bazujący na kontrach Royal Guard), a także jest postacią unaoczniającą głębię całego systemu walki. I jeśli dołożymy do tego najróżniejsze demoniczne formy bohaterów, cały kramik z dodatkowymi zdolnościami, aż sześć poziomów trudności oraz mnóstwo bajerów do odblokowania, dostajemy gwarancję zabawy na długie tygodnie – oczywiście pod warunkiem, że fruwanie na wystrzelonej mechanicznej dłoni jest dla Was synonimem zabawy.Po zaledwie trzech miesiącach i dwóch grach, Capcom obejmuje prowadzenie w tegorocznym deweloperskim wyścigu. Ich silnik graficzny to prawdziwy potwór, scenarzyści wyrabiają dwieście procent normy, a podejście do nieco przykurzonych, wyeksploatowanych marek budzi mój szczery podziw.jest kolejnym, po remake’u, dowodem na to, że recykling starych pomysłów wciąż może być fundamentem nowej wizji artystycznej. To świadectwo wiary w inteligencję gracza; w jego zdolność zrozumienia i zaakceptowania konwencji, w której humor, seks i przemoc wciąż są narracyjnym paliwem. Przygoda Dantego, Nero i V to ogłuszające arcydzieło złego smaku. Piekło i niebo gier wideo.