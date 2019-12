Feministyczne święta

Universal Pictures Universal Pictures

Gdyby bohaterki nowej wersjitrafiły na psychopatycznego mordercę w złotej erze slasherów, ich szanse na przeżycie byłyby równe zeru. W konserwatywnym wizerunku kobiety, latami utrwalanym przez twórców, nie było miejsca na seks, alkohol czy inne używki. Mile widziano za to skromność, trzeźwość i zachowanie czystości do ślubu, czyli wszystko, czym nie mogą się pochwalić studentki Hawthorne College. Riley ( Imogen Poots ) i jej przyjaciółki są bowiem wnuczkami tych czarownic, których mężczyznom pokroju Calvina Hawthorne'a – założyciela cieszącej się 200-letnią tradycją uczelni – nie udało się spalić.Dziewczyny nie tylko ostro imprezują, oddając się typowo męskim rozrywkom w rodzaju rzygania na odległość, ale też są świadome swego ciała i niekoniecznie mają ochotę dzielić się nim z napalonymi kolegami (jak wynika z ich rozmowy, wibrator daje tyle samo przyjemności, a nie wymaga zaangażowania emocjonalnego). Jakby tego było mało, coraz częściej odnoszą sukcesy w walce o swoje racje: dzięki petycji Kris ( Aleyse Shannon ) popiersie demonicznego patrona, mizogina i okultysty, zostaje usunięte z holu głównego budynku uczelni. Zachęcona sukcesem dziewczyna postanawia iść za ciosem i zaczyna zabiegać o usunięcie z uczelni profesora Gelsona ( Cary Elwes ), wykładowcy literatury, dla którego klasyka składa się wyłącznie z twórczości białych heteroseksualnych mężczyzn. W tej sytuacji nietrudno sobie wyobrazić, że Calvin Hawthorne przewraca się w grobie. Na szczęście zainspirowani przez niego członkowie jednego ze studenckich bractw obmyślają sposób na przywołanie współczesnych wiedźm do porządku.Dla stojącej za kamerą Sophii Takal oryginalna historia, będąca jednym z prekursorów slashera, jest zaledwie pretekstem do opowiedzenia o kobiecej traumie i zmianach, jakie zaszły w ostatnich latach w społeczeństwie. Widzowie, którzy liczyli na krwawą rozrywkę, mogą zatem wyjść z kina rozczarowani. Wybierając na protagonistkę ofiarę gwałtu powoli dochodzącą do siebie po dramatycznych wydarzeniach, reżyserka osadza akcję w kontekście ruchu #metoo. Dużo miejsca poświęca przy tym na sportretowanie młodych kobiet, ich marzeń, ambicji i dynamiki łączących je relacji, przy okazji pokazując, dlaczego mężczyźni, do tej pory dominujący, zaczynają czuć się zagrożeni. Czasy, kiedy dziewczyny grzecznie przyjmowały narzuconą im rolę, bezpowrotnie minęły. I nawet jeśli organy sprawujące władzę wciąż chronią sprawców przemocy, nie dając wiary wersji ofiary, perspektywa utraty uprzywilejowanej pozycji napawa potomków Hawthorne'a grozą.Osadzenie akcji na uniwersyteckim kampusie pozwala reżyserce i współautorce scenariusza (obok April Wolfe ) wprowadzić do swojego dzieła dyskurs genderowy. Wydaje się jednak, że twórczyni zbyt mocno zagłębia się w analizę kobiecych traum, momentami niebezpiecznie zbliżając się do radykalnego odłamu feminizmu polegającego nie tyle na walce o równe prawa, co zemście za doznawane krzywdy. Tym samymA.D. 2019 nie do końca sprawdzają się jako horror, są jednak dobrym przykładem zmian, jakie pod wpływem aktualnych wydarzeń zachodzą w kinie gatunkowym. Riley i jej kumpele mogą przybić piątkę Laurie Strode ( Jamie Lee Curtis ) i jej wnuczce z zeszłorocznego reboota/sequela kultowego