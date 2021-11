Jeździec donikąd

"My Rifle, My Pony and Me", śpiewał Dean Martin w westernie " Rio Bravo ", wyliczając i mitologizując fundamenty kowbojskiej egzystencji. Po latach piosenka ironicznie wróciła w jednym z odcinków " Rodziny Soprano " - tym razem jako przewrotny komentarz do kryzysu, jaki przechodził maczo Tony Soprano. W " Dżokeju " brakuje co prawda strzelby, jest jednak opowieść o współczesnym kowboju, jego koniu i jego przechodzącej kryzys męskości. Ani to western, ani film sportowy, raczej elegia dla jeźdźca, który będzie musiał wkrótce zsiąść z rumaka i podreptać o własnych siłach w kierunku zachodzącego słońca."Dżokej żyje dla tych kilku sekund, kiedy jest najważniejszą osobą na świecie", mówi Jackson Silva ( Clifton Collins Jr. ) w filmie Clinta Bentleya . W " Dżokeju " jednak - znacząco - w zasadzie brakuje takich momentów. Reżyser kilkakrotnie pokazuje pędzącego wierzchem bohatera, ale robi to w intensywnym zbliżeniu, bez kontekstu, nie dając nam wciągnąć się w sportowy spektakl rywalizacji czy rytuał kibicowania. Jakby chciał powiedzieć, że prawdziwy pojedynek toczy się tu między jeźdźcem a nim samym. Niemal cała akcja " Dżokeja " toczy się przecież za kulisami wyścigowej "sceny". Dżokej może i żyje dla tych kilku sekund, ale jego życie to w przeważającej większości cała reszta: minuty, godziny, dni i lata czekania na magiczny moment.Silva jest starym wyjadaczem dżokejskiego fachu: z niejednego pieca chleb jadł i na niejednym rumaku jeździł. Jako branżowy pewniak pozostaje aktywny zawodowo i regularnie ściga się w pogoni za kolejną wygraną. W wolnej chwili staje z jakimś kumplem oparty o płot, patrzy w dal i wspomina dawne czasy. To żywot pozbawiony blichtru, a on jest zaledwie trybikiem biznesowej machiny, podległym trenerce Ruth ( Molly Parker ), która z kolei musi kłaniać się kolejnym właścicielom. Z toru wyścigowego Jackson wraca codziennie do swojego samotnego domu-przyczepy, by dać odpocząć ciału udręczonemu przez lata kontuzji. Raz za razem oglądamy, jak Silva z kolegami licytują się na doznane "w akcji" urazy, wyliczając połamane kości, zwichnięte stawy, nadwyrężone kręgosłupy i rozmaite wstrząsy. Lata w siodle w końcu zbierają swoje żniwo: narastające neurologiczne problemy Jacksona zmuszą go do konfrontacji z myślą, że koniec kariery - oraz sprawności fizycznej - jest bliski. Klasyka: myślisz, że starość to pieśń przyszłości, po czym nagle budzisz się któregoś dnia stary, zmęczony i obolały.Zbliżającą się smugę cienia niemal dosłownie widać tu w kadrze. Niemal co drugą scenę Bentley filmuje w momencie jakby tuż po tzw. złotej godzinie. Szarobure sylwetki bohaterów regularnie majaczą więc na tle pomarańczowej poświaty, gdzie zamiast dzikiego zachodu mamy zachód słońca. Trudno nie skojarzyć tego poetyckiego realizmu " Dżokeja " z " Jeźdźcem Chloé Zhao . Tam też mieliśmy melancholijną opowieść o kowboju na ostatnim rodeo. Zhao proponowała jednak młodszego bohatera, mniej stereotypowe kodowanie genderowe, czuły motyw relacji ze zwierzętami, złożoną z naturszczyków obsadę i luźniejszą, szkicową formę. Jacksonowi bliżej zaś do stereotypu starzejącego się maczo-samotnika. " Dżokej " dźwiga jednak ciężar tradycji (czytaj: stereotypu) z godnością i zrezygnowanym namaszczeniem. Jeździec " pokazywał młodego byczka, który musi przedwcześnie skończyć z wierzganiem. Jackson zaczyna zaś gasnąć powoli, zgodnie z naturalnym rytmem ludzkiej egzystencji. Silva kontempluje kwestię swojego dziedzictwa, emerytury, odkupienia grzechów młodości - siłą rzeczy czuć więc w " Dżokeju " ton pokory, dojrzałego podsumowania. Również dlatego, że osią filmu jest relacja między starym i młodym jeźdźcem. W życiu Jacksona niespodziewanie pojawia się chłopak, Gabriel ( Moises Arias ), który podaje się za jego syna i chce iść jego śladem. To postać potrzebna, by zdramatyzować wewnętrzny konflikt bohatera. Niewzruszony maczo klasycznie internalizuje bowiem wszelkie problemy, chowa wszystko pod maską stoickiego kowboja. Dopiero w relacji z młodym pretendentem Clifton Collins Jr. może naprawdę zabłysnąć w roli Silvy, pokazać, jak targają nim sprzeczne odruchy, na przemian: wyparcia i akceptacji. O to jest pytanie: być albo nie być ojcem. Jeździecka wersja patriarchalnego credo "wybudować dom, spłodzić syna, posadzić drzewo": przekazać dalej szpicrutę.