Kto jak kto, ale Rian Johnson zna doskonale znaczenie słowa "dysrupcja", które przez przypadki odmieniają bohaterowie jego najnowszego filmu. Choć z powodzeniem stosowany w społeczno-kulturowo-biznesowej nomenklaturze, to w gruncie rzeczy termin medyczny, oznaczający ujawnienie się strukturalnej wady w prawidłowo dojrzewającym organizmie. Dość powiedzieć, że takim organizmem były dla niektórych " Gwiezdne wojny ", zaś dysrupcją – " Ostatni Jedi ", czyli film, w którym Johnson zamienił żelazne narracyjne schematy w mus jabłkowy.Mówiąc najdelikatniej jak potrafię, nie mogę zrozumieć tej perspektywy, a staram się od kilku lat. Być może dlatego, że w kosmicznym pastuchu, który został joginem, by na jesieni życia zamienić się w jurodiwego, nie dostrzegam ani kumpla, ani przybranego ojca. A może dlatego, że dysrupcja – estetyczna, fabularna, niepotrzebne skreślić – ma dla mnie w kinie niepoliczalną wartość. Tak czy owak, w " Glass Onion ", sequelu kryminału " Na noże ", reżyser mówi o swoich doświadczeniach z zaskakującą mieszanką ironii i żalu. "Nikt tak naprawdę nie chce, by burzyć system" – przekonuje w jednej ze scen. Nie będę się sprzeczał.Powieści Agathy Christie , klasyczne czarne kryminały oraz komediowe łamigłówki z kluczem to też jakiś system oraz otaczająca go w popkulturze estyma. Tyle że gwarantująca względne poczucie bezpieczeństwa – tłum z widłami raczej nie zlinczuje żadnego z kontynuatorów tradycji, choćby zglanowali cały panteon mistrzów gatunku. Swoboda interpretacji wpisana jest w samą strukturę tekstu, którego esencją jest, ni mniej, ni więcej, zagadka. Na pierwszy rzut oka " Glass Onion " jest zaledwie powtórzeniem oryginału; opowieścią o rządzących człowiekiem atawizmach z nadbudówką w postaci społecznego komentarza oraz precyzyjnie utkanej, kryminalnej intrygi. Ale jest też czymś zupełnie innym – nie mylić z "głębszym" – co każe zadać pytanie o sedno samej konwencji.Zamiast jesiennej szarugi – prażące słońce. W miejscu wiktoriańskiej posiadłości pełnej tajemnych pokoi i niedoświetlonych korytarzy – kwitnąca zielenią wyspa ze szklaną twierdzą pośrodku. W pawlaczu dwurzędowe marynarki, golfy i kostiumy okrywające całe ciało. Na widoku zwiewne szale, bikini, krótkie spodenki. Niemal każdy element scenografii pracuje tutaj na centralną metaforę – o ile " Na noże " opowiadało o zbrodniach popełnianych w cieniu, o intrygach planowanych za zamkniętymi drzwiami, o inteligentnym markowaniu złych zamiarów, o tyle " Glass Onion " jest kroniką głupoty, filmem o ukrywaniu się pod latarnią i obnoszeniu z własną niegodziwością. Stąd też tytułowa "Szklana cebula" – górująca nad wyspą, lśniąca kopuła, stępiająca zmysły, optyczna iluzja i zarazem metafora czegoś skomplikowanego, co w gruncie rzeczy jest proste jak cep. Spokojna głowa – w tej iluzji Johnson potrafi uwięzić i nas.Ze szklanego nabrzeża ("zaprojektował je Banksy" – słyszymy) na kopułę spogląda detektyw Benoit Blanc. To trochę Hercules Poirot, choć nie tak dystyngowany, a trochę inspektor Closeau, choć z lepszą koordynacją ruchową. Daniel Craig gra go tak, jakby jutra miało nie być – na subtelnej granicy dzielącej slapstickową parodię od wyrafinowanego pastiszu; z południowym akcentem, który usypia czujność oponentów i ogrzewa serca widzów. Blanc stanowi klucz do całej konwencji, pozostaje lustrem, w którym przeglądają się prawdziwi bohaterowie filmu, czyli obrzydliwie bogaci i całkowicie amoralni przyjaciele magnata technologicznego ( Edward Norton ). Jest wśród nich głupia jak paczka gwoździ fashionistka ( Kate Hudson ), jest nakoksowany influencer ( Dave Bautista ), moralnie "elastyczny" naukowiec ( Leslie Odom Jr. ) oraz startująca na gubernatorski urząd harpia z przedmieść ( Kathryn Hahn ). Wszyscy są pociągnięci kreską o grubości liny holowniczej, ale też satyryczny wydźwięk filmu wydaje się silniejszy niż poprzednio. Wybory do Senatu, pozorna niezależność platform społecznościowych, wyzysk w krajach trzeciego świata – co wątek, to rezonans. Sam magnat przypomina w interpretacji Nortona trzy kotłujące się w jednym ciele żywioły. W retrospekcjach paraduje w scenicznym stroju Toma Cruise’a z " Magnolii " (przypomnijmy, że hollywoodzki gwiazdor grał tam buchającego testosteronem self made mana, który zbił kulturowy kapitał na mizoginistycznych kursach uwodzenia). Później przeobraża się w budżetowego Steve'a Jobsa, cedzącego groźby w stronę współpracowniczki. Wreszcie zaś przybiera ostateczną formę – Elona Muska w wersji na odnawialne źródła energii. Okej, może to tak naprawdę jeden żywioł.Więcej w nowym filmie zabawy gatunkowymi klockami. Więcej też reżyserskiej swady, choć kosztem precyzji tekstu i metrażu – film jest o dziesięć minut dłuższy niż ponad dwugodzinny oryginał, co da się wyczuć zwłaszcza w rozwlekłym, drugim akcie. Nie ma tego złego – Johnson pisze oraz inscenizuje z taką precyzją, że przynajmniej kilkukrotnie efektem ubocznym dłużyzn jest czysta, komediowa frajda (choć aktorzy zbliżają się kolektywnie do granicy autoparodii, reżyser za każdym razem cofa ich znad przepaści). A kiedy, wznosząc swój gmach Klasycznego Kryminału Deluxe, sam bawi się szklaną cebulą, cóż – to też o czymś świadczy. Nie ma takiego pudełka z filmowymi skarbami, którego nie warto by roztrzaskać młotkiem. Nawet, jeśli w środku są tylko trociny, chodzi przecież o oczyszczający akt destrukcji.