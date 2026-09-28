Recenzja filmu Lalka (2026) Lalka (2026) Maciej Kawalski Marcin Dorociński Kamila Urzędowska

SEZON NA "LALKĘ": PART II: WyBRYK Kawalskiego?

Emocje po serialu od Netflixa jeszcze nie opadły. Po wielkiej awanturze o to, że twórcy nie trzymają się pierwowzoru, nie zdążył dobrze opaść kurz, a już dostajemy kolejną wersję "Lalki"