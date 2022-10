Multiwersum obłędu

Paryż, Mediolan, Grochów, a fryzura wciąż bez zmian. Najfajniejsza antybohaterka po tej stronie gier wideo, rozerotyzowana wiedźma z sercem na dłoni i palcem na spuście oraz zmora wszystkich fryzjerów rusza w podróż dookoła świata (za jeden frywolny uśmiech). Ma zamiar poruszyć nieporuszalne i udowodnić, że filozofia artystyczna z cyklu "a gdyby jutra nie było?" ma dziś rację bytu. " Bayonetta 3 " jest produkcją, którą niezręcznie mi oceniać, zwłaszcza po maksymalnej nocie dla poprzedniczki. Zacznę więc od tego, że na żyznym gruncie arcydzieła kiczu twórcy stawiają coś w rodzaju katedry. Mieszczą się w niej i multiwersa, i pojedynki kaiju, i telenowela o sztafecie pokoleń, i kobieta-parowóz, i pajęczyca symulująca ruchy frykcyjne. A wszystko w myśl zasady, że "więcej" czasem znaczy, po prostu, WIĘCEJ.Piąta minuta – " Armageddon " z domieszką Hieronima Boscha. Dziesiąta – " Seks w wielkim mieście " minus kiepskie dialogi. Piętnasta: znowu Bosch, tym razem w tańcu z Moebiusem. I tak na zmianę, aż opadnie kurtyna. Zaczyna się od zagłady całego wszechświata, a raczej – jednego z wszechświatów. Leje rzęsisty deszcz, miasto wali się w gruzy, giną i ludzie, i wiedźmy. Po drugiej strony tęczy Bayonetta spaceruje nowojorskim bulwarem, a hedonistyczny shopping przerywa jej inwazja z innego wymiaru. Anielskie zastępy i piekielne legiony to już przeżytek, na scenę wkracza humanoidalna broń biologiczna wszelkich kształtów i rozmiarów, po pijaku mógłby zaprojektować ją któryś z wizjonerów cyberpunku. Stawka szybuje w kosmos: rozległemu multiwersum zagraża niejaka Osobliwość, która niszczy rzeczywistość za rzeczywistością. Z kolei niespodziewaną sojuszniczką Bayonetty staje się punkówa Viola – nieopierzona wiedźma z innego świata, choć o podobnym zestawie umiejętności. Gdybyście się zastanawiali, jesteśmy w dwudziestej piątej minucie gry.Misje szpiegowskie z perspektywy dwuwymiarowej, taneczne minigry połączone z bijatyką, kąpiel (dosłowna) w chmurach zmiksowana z "celowniczkiem" na szynach, arcade'owe szaleństwo prosto z pawlacza. Większość pomysłów – a gra powstała w zgodzie z dewizą, że nie ma złych pomysłów – to zarazem obietnica nowych mechanik. Większość mechanik staje się natomiast zapalnikiem dla kolejnych gatunków, od skradanki przez grę logiczną po imponujący bogactwem systemu walki slasher. Wyzwania na czas, zadania na orientację w przestrzeni, zbieractwo, czysto zręcznościowe elementy kojarzące się z platformówkami 3D, desperackie ucieczki przez ruiny dawnych cywilizacji oraz kampowe danse macabre jako podstawa pożywnego śniadania. Nic się nie powtarza, żaden element nie wchodzi klinem w gładziutką tkankę rozgrywki, nie ma miejsca ani na nudę, ani na półśrodki. Dość powiedzieć, że za interludia służą tu chwile, w których przejmujemy kontrolę nad gargantuicznymi demonami, chwytamy się za bary z biomechanicznymi monstrami i łamiemy wieżowce niczym wykałaczki.Jako że strategią narracyjną w całej trylogii jest nieprzerwana eskalacja, bohaterka wspina się po drabince absolutnie przegiętych supermocy w błyskawicznym tempie. Najważniejszym novum jest możliwość przyzywania "zakontraktowanych" demonów w dowolnej chwili, nie zaś w oskryptowanych sekwencjach akcji. Trzymając lewy trigger, łapiemy na niewidzialną "smycz" jednego z rezydentów piekieł – czasem będzie to ognista tarantula, kiedy indziej biblijna wersja Godzilli, to znów żaba-sopranistka w złotej koronie, sunący w przestworzach nawiedzony pociąg albo demoniczny wariant Big Bena (tak, tego londyńskiego), naszpikowana bronią maszynową i wyrzutniami rakiet forteca. Wspomagające pochłoniętą ekstatycznym tańcem Bayonettę stworzenia mają osobne kombinacje ataków, można je zresztą łączyć – wzorem innej gry studia Platinum, czyli "Astral Chain" – w wielopoziomowe combosy. Zaś w trakcie eksploracji, dzierżenie konkretnego, przypisanego demonom oręża pozwala bohaterce transmutować w kompaktową wersję danego potwora (zostaliście ostrzeżeni, widok Bayonetty w czapce konduktorskiej i z drezyną zamiast nóg to coś, czego nie da się odzobaczyć). Potwory są wykorzystywane i w walce, i w trakcie zwiedzania rozległych lokacji, i przy kapitalnie zaprojektowanych zagadkach przestrzennych. Rozwścieczone ponad miarę, potrafią zerwać się ze smyczy i zgotować piekło każdemu, bez wyboru. I choć trudno to sobie wyobrazić, mówimy zaledwie o wierzchołku góry lodowej. System walki został przeniesiony z poprzednich odsłon, wciąż bazuje na trzech podstawowych atakach łączonych w kombinacje oraz tzw. Witch Time, czyli spowalniającym czas uniku (w dwóch wariantach zależnych od precyzji uskoku). I wciąż rozkwita z każdą kolejną minutą, pączkuje wraz z powiększającym się arsenałem oraz demoniczną strażą przyboczną. Kiedy przejmiemy kontrolę nad Violą, której w boju pomaga wyszczerzony kocur na bicyklu, " Bayonetta 3 " stanie się naraz jaskrawym powidokiem innego arcydzieła, czyli " NieRa: Automaty ". System walki oparty na precyzyjnych cięciach, blokach oraz unikach jest miłą odmianą i zarazem symbolicznym podsumowaniem dotychczasowego dorobku studia.Pogoń za popkulturowymi trendami jest i w tym przypadku mieczem obosiecznym. O ile eksploatowany na potęgę wątek multiwersów wydaje się konieczny przy podbijaniu fabularnej stawki – nie sądzę, by po wysłaniu na łono Abrahama personifikacji chaosu Bayonetta powinna mierzyć się z czymś poniżej Jahwe i Wisznu – o tyle kojarzona ze współczesnymi grami akcji gigantomania momentami wiedzie twórców na manowce. Lokacje są rozległe i nieco pustawe, co z jednej strony jest pokłosiem przesunięcia akcentów z walki na eksplorację. Niestety, z drugiej – sprawia, że leciwy sprzęt Nintendo dostaje zadyszki (nie wspominając nawet o tym, że kontemplacyjna narracja o podróży ważniejszej od celu pasuje do " Bayonetty " jak pięść do nosa). Level design bywa fantastyczny, każda miejscówka to inny rozdział z historii sztuki, a w estetyczny powab gry nie trzeba wierzyć na słowo. Zwłaszcza że " Bayonetta 3 " oddycha ciągłą zmianą klimatu: od obróconego w gruzy Tokio przez oblężony Mur Chiński po Paryż o zachodzie słońca. Nie da się jednak ukryć, że momentami tytuł przerasta możliwości poczciwego Switcha. W teorii, zarówno w trybie zadokowanym, jak i przenośnym całość trzyma sensowną rozdzielczość, a chrupnięcia animacji zdarzają się sporadycznie. W praktyce, kiedy już się zdarzą, jakość grafiki i płynność rozgrywki lecą na łeb, na szyję.Trajektoria rozwoju serii jest dziwaczna. Pierwsza część cyklu, sprzed dwunastu lat, była perełką w koronie Segi i jedną z najlepszych gier ówczesnej generacji. Drugą – wybitną w moim przekonaniu – z kapelusza wyczarowało już Nintendo, włączając wiedźmę w kontrnarrację o rozbuchanej seksualności jako przestrzeni popkulturowej emancypacji. Na domknięcie trylogii o Bayonetcie, jej żyjących własnym życiem włosach oraz o aniołach i demonach, czekaliśmy już z obgryzionymi paznokciami. I być może dlatego – pomijając kontrowersje związane z recastingiem głównej roli, od których wolałbym trzymać się z daleka – sukces Platinum Games wydaje się jeszcze okazalszy. Przez rzeczywistość gier-usług, wieloletnich planów marketingowych oraz pomysłów odkładanych na później, Bayonetta sunie tanecznym krokiem. Ostatnia taka wiedźma. W ostatniej takiej grze.