Berlinale 2023: Złoty Niedźwiedź dla dokumentu! Różnorodność rządzi na gali

Złoty Niedźwiedź dla filmu o niezwykłym ośrodku opieki



Zwiastun filmu "Sur l'Adamant"



Berlinale 2023: Laureaci festiwalu



KONKURS MIĘDZYNARODOWY



Zdobywcy Złotego Niedźwiedzia



Pozostałe nagrody Berlinale 2023



SEKCJA ENCOUNTERS



KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH



SEKCJA GENERATION



Sofia Otero dziękuje za aktorskiego Srebrnego Niedźwiedzia



Berlinale 2023: Wybrane nagrody pozaregulaminowe



Złoty Niedźwiedź został przyznany reżyserowi oraz producentom.to film przybliżający codzienność w niezwykłym ośrodku dziennej opieki. Pływająca konstrukcja na Sekwanie w Paryżu przyjmuje dorosłe osoby cierpiące na choroby psychiczne.Film nakręcił ceniony dokumentalista Nicolas Philibert . Do tej pory jego najbardziej znanym dziełem było, które zdobyło Europejską Nagrodę Filmową.Z jednej strony nagrody zdobyli 72-letni Nicolas Philibert i 74-letni Philippe Garrel (uznany najlepszym reżyserem). Z kolei za najlepszą pierwszoplanową kreację aktorską wyróżniona została dziecięca aktorka Sofía Otero . Zaś za najlepszą rolę drugoplanową uznano kreację Thea Ehre Nicolas Philibert (reżyser), Céline Loiseau Miléna Poylo (producenci) - Hélène Louvart za zdjęcia do filmu Paul B. Preciado oraz Noel Keserwany (wybrany też jako kandydat Berlinale do Europejskich Nagród Filmowych)- Sofía Auza- Mohammad Valizadegan- Silvia Del Carmen Castaños, Estefanía "Beba" Contreras- Vuk Lungulov-Klotz- Mira FornayNagroda FIPRESCI dla filmu z konkursu głównego:Nagroda FIPRESCI dla filmu z sekcji Encounters:Nagroda FIPRESCI dla filmu z sekcji Panorama:Nagroda FIPRESCI dla filmu z sekcji Forum:Nagroda jury ekumenicznego dla filmu z konkursu głównego:Nagroda jury ekumenicznego dla filmu z sekcji Panorama:Nagroda jury ekumenicznego dla filmu z sekcji Forum:Nagroda Europa Cinemas:Nagroda Teddy dla filmu fabularnego:Nagroda Teddy dla filmu dokumentalnego:Nagroda Teddy dla filmu krótkometrażowego:Nagroda Teddy - nagroda jury: Vicky Knight za rolę w filmieNagroda Amnesty International:Panorama - nagroda publiczności dla filmu fabularnego:Panorama - nagroda publiczności dla filmu dokumentalnego: