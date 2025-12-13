Wczoraj na platformie Netflix zadebiutowała trzecia część kryminalnej serii "Na noże". "Żywy czy martwy"potrzebował tylko jednego dnia, by redakcja Filmwebu zdecydowała się wyróżnić go znakiem jakości "Filmweb poleca".
"Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" – fragment naszej recenzji
W swojej entuzjastycznej recenzji filmu krytyk Bartosz Czartoryski
pisze: Josh O’Connor jest znakomity jako wielebny Jud, jeszcze po omacku poruszający się po shierachizowanym świecie, którego wilcze doły chciałby zasypać miłością bliźniego, zwłaszcza zderzony ze starym wygą i cynikiem Wicksem granym przez Josha Brolina,
pisze Bartosz Czartoryski w swojej recenzji. Reżyser Rian Johnson to przekora i jest on doskonale świadomy tego, co robi, czyniąc z bożego piekielnika figurę fascynującą mimo oczywistych przywar.
Johnson wykorzystuje klasyczny wariant zagadki zbrodni będący mokrym snem bodaj każdego, kto zjadł zęby na kryminale – czyli mord w zamkniętym pokoju. Za jej pośrednictwem dokonuje swoistej analizy przyczyn i konsekwencji toksycznego zgorzknienia, które przeżarło nie tylko Wicksa, ale i bliskich mu ludzi. Oczywiście reżyser nie ma ambicji opowiadać o pokoleniowych traumach, tudzież o czysto ludzkiej potrzebie wspólnotowości, lecz nie obawia się zarzucić przynęt tu i tam, licząc, że coś akurat się złapie.
"Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" – o czym opowiada?
Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz detektyw staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła, by rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze.
Znak jakości "Filmweb poleca
" to wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.
