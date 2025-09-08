Benoit Blanc powraca! Oto zwiastun nowego filmu z serii "Na noże"

Żywy czy martwy fan kinowego kryminału – na pewno czeka na kolejną część z serii "Na noże", autorskiego cyklu twórcy "Ostatniego Jedi", Riana Johnsona. Z okazji zbliżającej się premiery filmu, Netflix podzielił się właśnie pierwszym pełnym zwiastunem produkcji. Polski klip promujący nowe przygody Benoita Blanca prezentujemy poniżej.
Oprócz Daniela Craiga
, który powraca jako Benoit Blanc, w obsadzie "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
" znaleźli: Josh Brolin
, Cailee Spaeny
, Daryl McCormack
, Andrew Scott
, Jeremy Renner
, Mila Kunis
, Kerry Washington
, Glenn Close
i Thomas Haden Church
.
Zdjęcia były realizowane w Wielkiej Brytanii. Według niepotwierdzonych informacji "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
" ma być najdroższym filmem kryminalnym w historii. Jego budżet wyniósł ponoć ponad 200 milionów dolarów.
"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
" miał swoją światową premierę dwa dni temu na Międzynarodowym Festiwalu w Toronto, natomiast na platformę Netflix trafi 12 grudnia. Niektórzy będą mieli jednak okazję zobaczyć go wcześniej – i to na wielkich ekranach. Rianowi Johnsonowi
udało się bowiem przekonać włodarzy platformy do kinowej premiery jego nowego widowiska. Wybrane kina pokażą film 26 listopada – dwa tygodnie przed debiutem na Netflixie.