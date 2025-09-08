Newsy Filmy Multimedia Benoit Blanc powraca! Oto zwiastun nowego filmu z serii "Na noże"
Benoit Blanc powraca! Oto zwiastun nowego filmu z serii "Na noże"

Żywy czy martwy fan kinowego kryminału – na pewno czeka na kolejną część z serii "Na noże", autorskiego cyklu twórcy "Ostatniego Jedi", Riana Johnsona. Z okazji zbliżającej się premiery filmu, Netflix podzielił się właśnie pierwszym pełnym zwiastunem produkcji. Polski klip promujący nowe przygody Benoita Blanca prezentujemy poniżej.


"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" – zwiastun




"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" – co wiemy?


Oprócz Daniela Craiga, który powraca jako Benoit Blanc, w obsadzie "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" znaleźli: Josh Brolin, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Andrew Scott, Jeremy Renner, Mila Kunis, Kerry Washington, Glenn Close i Thomas Haden Church

Zdjęcia były realizowane w Wielkiej Brytanii. Według niepotwierdzonych informacji "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" ma być najdroższym filmem kryminalnym w historii. Jego budżet wyniósł ponoć ponad 200 milionów dolarów.



"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" miał swoją światową premierę dwa dni temu na Międzynarodowym Festiwalu w Toronto, natomiast na platformę Netflix trafi 12 grudnia. Niektórzy będą mieli jednak okazję zobaczyć go wcześniej – i to na wielkich ekranach. Rianowi Johnsonowi udało się bowiem przekonać włodarzy platformy do kinowej premiery jego nowego widowiska. Wybrane kina pokażą film 26 listopada – dwa tygodnie przed debiutem na Netflixie.

