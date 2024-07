"After the Hunt": Julia Roberts i Luca Guadagnino kręcą film. Zobacz zdjęcia

"After the Hunt": na planie nowego filmu Luki Guadagnino









After the Hunt": o filmie

Akcja filmu ma rozgrywać się w środowisku akademickim. Bohaterką jest profesorka uniwersytecka z mroczną przeszłością. Kobieta staje na życiowym rozdrożu, kiedy wyróżniająca się studentka wysuwa oskarżenia przeciwko jednej z osób z grona pedagogicznego.Prócz Roberts, Sevigny i Edebiri w obsadzie znaleźli się także Andrew Garfield Michael Stuhlbarg , Lio Meheil, Ariyan Kassam oraz Will Price . Scenariusz filmu napisała Nora Garrett Zdjęcia będą realizowane w Londynie. " After the Hunt " powstaje dla wytwórni Amazon MGM Studios. Premierę zaplanowano na przyszły rok.Filmografię Guadagnino zamyka rozgrywający się w świecie tenisa melodramat " Challengers ", którego zwiastun możecie obejrzeć poniżej.