"Aggro Dr1ft" Harmony'ego Korine'a w programie 24. MFF mBank Nowe Horyzonty

"Aggro Dr1ft", czyli rozróba na ekranie, rozróba w głowach

Tu nie ma miejsca na półcienie: nowe dzieło Harmony'ego Korine'a , autora pamiętnych " Spring Breakers ", jest jednym wielkim trigger warningiem, wyciskającym z kinowej formy ostatnie soki. W trakcie 24. MFF mBank Nowe Horyzonty (Wrocław, 18-28 lipca) zapraszamy na jedyny w Polsce specjalny, kinowy pokaz "Aggro Dr1ft".Karnety na festiwal będą dostępne w sprzedaży jeszcze tylko do 18 czerwca lub do wyczerpania puli – zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu na ostatnią chwilę.To film, który stał się kultowy jeszcze zanim ktokolwiek go obejrzał. "Aggro" – od "aggressive behaviour" – oznacza w slangu rozróbę, ale tytuł odnosi się bardziej do tego, co "Aggro Dr1ft" robi z widzami niż do fabuły."Aggro" to Harmony Korine w wersji ekstremalnej. Zawiera wszystkie treści drastyczne – seks i przemoc; wszystko co u niego pociągające i odrażające. Historia jest zresztą prosta: BO, melancholijny płatny morderca ma pozbyć się demonicznego florydzkiego bossa narkotykowego. "Aggro" – być może pierwszy sensoryczny eksperymentalny film akcji – został nakręcony w całości kamerą termowizyjną, co nadaje jego bohaterom przerażający, odczłowieczony wygląd, ale i przenosi ich w mityczny wymiar, jakby do świata równoległego, jakiejś estetycznie nowatorskiej (też pod względem ścieżki dźwiękowej) gry, czegoś w stylu live-game.Reżyser "Spring Breakers" twierdził zresztą w wywiadach, że właściwie nie zamierzał robić filmu. Gdzie w takim razie lepsze miejsce i czas na pokaz tego "obrazu" czy "doświadczenia", jeśli nie na wielkim ekranie sali numer 1 we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty. (Opis: Ula Śniegowska)Na 24. MFF mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu zapraszamy w dniach 18-28 lipca, zaś o tydzień dłużej, do 4 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą wirtualnej odsłony wydarzenia. Pełny program ogłosimy 2 lipca, a dwa dni później, 4 lipca, rozpocznie się sprzedaż biletów na seanse.