"Aquaman 2" na Gwiazdkę 2022 roku

Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów. Dobra jest taka, że wiemy już, kiedy kontynuacja trafi do kin. Zła natomiast – że naprzyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Amerykańska premiera została bowiem wyznaczona na 16 grudnia 2022 roku.Wciąż nie wiadomo, czy James Wan obraz wyreżyseruje. Na razie jest pewne jedynie to, że będzie z widowiskiem związany jako producent. Oczywiście w głównej roli powinniśmy ponownie zobaczyć Jasona Momoę . Obecnie trwają zaś prace nad scenariuszem, który przygotowuje współautor pierwszej części David Leslie Johnson-McGoldrick jest szóstym filmem powstałym w ramach kinowego uniwersum DC Comics, ale dopiero pierwszym, którego globalne wpływy przekroczyły miliard dolarów. Obecnie na jego koncie jest 1,14 mld dolarów i już wkrótce trafi do pierwszej dwudziestki najbardziej kasowych filmów w historii kina.