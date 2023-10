"Aquaman 2". Czy Ben Affleck jest w widowisku DC?

Aquaman na wzburzonych wodach

Zwiastun filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo"

Ben Affleck nigdy nie miał być w "Aquamanie 2"Jak wiadomo,. Później jednak pojawiły się doniesienia, że. Wielu fanów przyjęło to ze sporym rozczarowaniem.Jak jednak ujawnia w wywiadzie dla magazynu "Empire" James Wan , grany przez Bena Afflecka Bruce Wayne / Batman nie miał się w filmie pojawić. Reżyser powiedział, że, gdyby okazało się w postprodukcji, że trzeba wyjaśnić jakieś zawiłości ciągłości linii czasowej przyjętej historii. Wan dodał, że podobnych scen "na wszelki wypadek" zostało nakręconych całkiem sporo. Czy ujrzą one kiedykolwiek światło dzienne? Tego nie wiadomo.Według niepotwierdzonych informacji wszystkie dotychczasowe pokazy testoweokazały się klapą. Wytwórnia Warner Bros. oraz DC Films nadal wierzą jednak w film i dlatego inwestują w kolejne dokrętki. Podobno pierwsza część również rodziła się w bólach, ale ostatecznie okazała się największym hitem w dziejach DC, zarabiając na całym świecie ponad 1,1 mld dolarów.trafi do kin 21 grudnia.