"Armageddon Time" ma już producentów

Wygląda na to, że " Armageddon Time ", czyli "projekt życia" reżysera Jamesa Graya (" Ad Astra "), już wkrótce dostanie zielone światło. Na wirtualnych canneńskich targach zakup praw do realizacji i dystrybucji filmu finalizuje właśnie studio Focus Features. Oznacza to, że zdjęcia mogą ruszyć już na początku 2021 roku.Za kanwę scenariusza posłużyły osobiste wspomnienia z dzieciństwa reżysera. Będzie to opowieść o dorastaniu i sile przyjaźni rozgrywająca się w Stanach Zjednoczonych tuż przed wyborem Ronalda Reagana na prezydenta.– powiedział reżyser. –Produkcja jest gwiazdorsko obsadzona. Obok Cate Blanchett na ekranie pojawią się m.in. Robert De Niro