"Barbie" uratowana? Filipiny nie zakażą filmu... na razie

"Barbie" w filipińskich kinach

Zwiastun filmu "Barbie"

Dlaczego "Barbie" wzbudza kontrowersje?W Azji Południowo-Wschodniej kontrowersje wzbudza scenaLinia została wyznaczona przez władze Chiny w celu określenia obszaru ich wód terytorialnych Morza Południowochińskiego.. To doprowadziło do wejścia Chin w spór terytorialny ze wszystkimi morskimi sąsiadami:Trybunał w Hadze uznał tę linię za nielegalną w świetle międzynarodowego prawa morskiego, jednak Chiny nie przyjęły tego do wiadomości.Mapa świata, która doprowadziła do zakazania filmuwygląda tak:MTPCB, filipiński urząd cenzorski, zajął się sprawą "linii dziewięciu kresek" pod naciskiem parlamentarzystów. Po dokładnym przebadaniu filmu wydał decyzję, żeJednakNa razie nie wiemy, czy Warner Bros. zgodził się z tą sugestią.