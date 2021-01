"Bridgertonowie" pokonali "Wiedźmina"! To największy hit Netfliksa

Umarł król " Wiedźmin ", niech żyje król " Bridgertonowie ". Ponad 200-milionowa inwestycja Netfliksa w Shondę Rhimes już przynosi owoce. Platforma właśnie pochwaliła się wynikami oglądalności serialu " Bridgertonowie ". I są one naprawdę imponujące.Według danych Netfliksa serial w całości lub częściowo został dotąd obejrzany przez 82 miliony kont. Jest to nowy rekord oglądalności. Dotychczas najlepszym osiągnięciem po 28 dniach było 76 milionów serialu " Wiedźmin ". Jest to również wynik duo wyższy od prognoz samego Netfliksa, który spodziewał się oglądalnościć na poziomie 63 milionów. Bridgertonowie " byli numerem jeden platformy w 83 krajach świata. Tylko w jednym - Japonii - serial nie był notowany w najpopularniejszej dziesiątce tytułów Netfliksa. Bridgertonowie " są ekranizacją cyklu powieściowego Julii Quinn . Akcja serialu rozgrywa się w alternatywnej wersji brytyjskiej epoki regencji i opowiada o miłosnych perypetiach rodzeństwa pochodzącego z arystokratycznego rodu Bridgertonów. Każdy sezon - podobnie jak każdy tom - skupiać się będzie na innym członku rodziny. W pierwszym prym wiodła Daphne, najstarsza z sióstr Bridgerton. W drugim sezonie na plan pierwszy wysunie się Anthony, młoda głowa rodu.