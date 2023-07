"Chłopi" ze światową premierą na festiwalu w Toronto. "Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego miejsca"

"Chłopi" ruszają w świat

"Chłopi": o filmie

"Chłopi": zwiastun

– mówi Hugh Welchman , współreżyser i producentze studia BreakThru Films.Animacjato esencja półwiecza malarstwa europejskiego z przełomu XIX i XX wieku, z naciskiem na styl Młodej Polski. Początkowo film był kręcony jako film fabularny z aktorami. W " Chłopach " występują m.in.:W głównej roli - Jagny - występuje. Następnie grupa ponad 100 malarzy rozpoczęła animację malarską, która trwała ponad 2 lata. Artyści malowali kluczowe klatki za pomocą farb olejnych Cobra (Royal Talens) na płótnie, a grupa animatorów tworzyła klatki pośrednie, aby całość była płynna i przyjemna dla oka.Dystrybutorem filmu w Polsce jest Next Film. Polska premiera zaplanowana jest na. Pierwsze pokazyw Polsce odbędą się podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film bierze udział w Konkursie Głównym.New Europe Film Sales sprzedał film do ponad 40 krajów, w tym do niemieckojęzycznej Europy (Plaion), Francji (The Jokers), krajów Beneluksu (Paradiso), Korei Południowej (First Run), Chin (JL Film), Skandynawii (Another World Rozrywka) i Hiszpanii (Karma). Firma prowadzi negocjacje z nabywcami w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej, Australii i Japonii.