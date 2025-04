To będzie gra roku 2025? Recenzenci i gracze są tym razem zgodni

Ile osób zagrało w "Clair Obscur: Expedition 33" pierwszego dnia?

to gra RPG wydana na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Odpowiada za nie niezależne francuskie studio Sandfall Interactive. Jest to pierwsza duża gra tego studia, która trafia na rynek.Akcjaosadzona została w mrocznym świecie fantasy stylizowanym na Belle Époque.Raz do roku Malarka budzi się i maluje coś na swym Monolicie. To przeklęta liczba. Każdy w tym wieku zmienia się w dym i znika. Z roku na rok liczb jest mniej i więcej nas zostaje usuniętych. Jutro się przebudzi i namaluje "33". Jutro my wyruszymy w naszą ostatnią misję – zniszczymy Malarkę, aby już nigdy więcej nie namalowała śmierci. Jesteśmy Ekspedycją 33.Jak podaje SteamDB. Jest to drugi najlepszy wynik wśród growych nowości (przegrywa jedynie z " The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ").Na Steamie ma ponad. Na Filmwebie obecna ocena to. Gra ta, co ostatnio bywa rzadkością, cieszy się uznaniem zarówno graczy jak i recenzentów. Recenzentka Filmwebu wystawiała jej 9.Całą recenzję, którą przygotowała Joanna Pamięta-Borkowska, znajdziecie TUTAJ